La próxima semana estará por Málaga el Zenit de San Petersburgo, flamante equipo de Euroliga con Joan Plaza de entrenador y Will Thomas de jugador. Ambos actuarán en el Trofeo Costa del Sol junto a Unicaja y Real Madrid. El ex jugador cajista, los tres últimos años en Valencia, donde se ha consolidado como élite continental, explicaba en una entrevista en el diario Izvestia los motivos de su fichaje por el Zenit, alababa la capacidad de Joan Plaza y explicaba una curiosa historia. Estuvo a punto de no fichar por el Unicaja en 2014 porque tuvo una oferta de la NBA.

"En Valencia me ofrecieron un nuevo contrato, pero decidí ver qué sucedía en el mercado de agentes libres. Recibí algunas proposiciones muy serias y tomé una decisión por el Zenit. Esperaron la decisión de la Euroliga sobre la invitación y solo después de eso comenzaron a formar activamente el equipo", decía Will Thomas, que a sus 33 años sigue progresando cada temporada. Ahora firmó por dos años.

Dos años estuvo también Thomas con Joan Plaza en Málaga, de 2014 a 2016. Su presencia en el banquillo ruso ha sido importante para la decisión. "Plaza es uno de los mejores entrenadores con los que he trabajado en Europa. Definitivamente está en mi lista de los 3 mejores. Dice directamente lo que quiere del jugador y requiere que completes los entrenamientos al límite de tus capacidades. Cuando sales a la pista, sabes exactamente cómo debes actuar en cada situación concreta. Parece que no es nada extraordinario esto, pero muchos entrenadores no poseen esta cualidad y comienzan a cambiar sus requisitos dependiendo de su estado de ánimo".

También relató una historia Thomas previa a su fichaje por el Unicaja. "Fue en 2014. Estuve muy cerca de firmar un contrato con uno de los equipos de la NBA, pero literalmente en el último momento todo salió mal. No obstante, luego tuve un buen contrato con el Unicaja fue una gran experiencia. Por lo tanto, no tenía sentido molestarse", sostuvo.

Se refirió Thomas a los objetivos de su nuevo equipo, del que se podrá disfrutar en Torrox y Frigiliana. "Nuestro objetivo es llegar a los play off. Para lograr esto, debemos evitar los problemas físicos, debemos ser un equipo unido y trabajar duro para mejorar nuestro juego todos los días. Además, para entrar en el Top 8, no podemos perder en casa. Nuestra casa debe convertirse en un lugar donde nuestros rivales tengan miedo de venir. Logramos esto en Valencia en las últimas tres temporadas. Espero que creemos el mismo clima impenetrable en casa", remató.