Will Thomas y su importancia en el Unicaja campeón, según Ibon

Ibon Navarro reflexionaba sobre la importante de Will Thomas en el título de Copa del Unicaja: "Un jugador como Will, de 36 años, que ha jugado todo lo que ha jugado, que tiene una experiencia enorme, no hace falta que tú le digas qué tiene que hacer para ponerse bien, él lo sabe, pero evidentemente su cuerpo es diferente al del resto. Es un competidor y un ganador, en el momento que se nos presentasen este tipo de partidos, iba a aparecer seguro".