Wolkowyski pasó el coronavirus en Málaga: "Es muy destructivo, no sabía si saldría del hospital"

El ex jugador argentino Rubén Wolkowyski, campeón olímpico con Argentina en 2004 con los ex cajistas Pepe Sánchez y Walter Herrmann, lleva en Málaga viviendo un lustro. Colaboró en un club de Estepona y antes de esta criss jugaba con Herrmann en un equipo de veteranos. Su hijo Tomás estuvo en la cantera del Unicaja, de hecho.

Wolkowyski relató en la emisora Súper Mitre Deportivo argentina que contrajo que contrajo el coronavirus en Málaga. "Es la primera vez en mi vida que tengo miedo. Tuve coronavirus, neumonía. No sabemos cómo nos contagiamos, porque es un virus silencioso", decía el que fuera fornido pívot. Su esposa mostró síntomas y después le tocó a sus hijos hasta que se contagió él. "Cuando me agarró a mí, fue muy fuerte. Estuve casi ocho días con fiebre muy alta, realmente es algo muy fuerte, es destructivo por dentro. La fiebre y el dolor corporal son muy feos, no lo pasé nunca. Cuando pasaron ocho días tuve una mejoría de la fiebre. Al noveno día me levanto con casi 40 de fiebre de nuevo y el médico me dijo que el virus me hizo una neumonía. Fui al hospital a hacerme los estudios y me confirmaron que tenía COVID-19".

Tras recibir los antibióticos, se aisló en casa y empezó a recuperarse. "La falta de aire que yo tenía no era para estar entubado, sino para estar en casa. Estuve unos días con tos, pero hoy ya estoy recuperado. Es la primera vez en mi vida que tengo miedo. Nunca había tenido miedo a nada, ni de salir a jugar ni de salir a entrenar, pero esto es realmente destructivo. Uno ve la información y dice ‘me puede tocar’. Tienes la suerte que por ahí estás bien físicamente y tu cuerpo es fuerte, pero si te agarra débil de cinco a ocho días, esto te llevó para otro lado. Cuando entré al hospital no sabía si iba a volver a salir; si pasaba a mayores y te morías, no te despedías de tu familia. Todo ese miedo y esa incertidumbre que lleva a decir ‘qué va a pasar’, eso me daba mucho miedo", relataba Wolkowyski.

"Casi todos los días hablé con Manu, y el apoyo del grupo se los voy a agradecer toda la vida, como si le hubiera pasado a otro chico, todos lo hubiéramos estado apoyando. Tenemos un grupo de 12, que estamos en contacto permanente", decía Wolkowyski sobre el apoyo de Ginóbili, Pepe Sánchez y Walter Herrmann, entre otros.