Xavi, en el pellejo del Málaga

El Málaga ha tenido grabado a fuego durante dos temporadas, el tiempo que duró la sanción por incumplir con las reglas financieras de LaLiga, cómo funcionaba el tema de las fechas profesionales que debía haber en el césped en cada partido. Primero Víctor Sánchez del Amo y después Sergio Pellicer tuvieron que manejar cómo se podía inscribir un tope de 18 jugadores profesionales y había que gestionar las fichas del filial de manera microscópica.

Cuestionado en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla de este martes por la cuestión y cómo manejaba a los jugadores del filial, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, fue bastante taxativo a la hora de valorar la norma de los siete profesionales en el césped. "Me pasó el otro día. Iba a jugar con cuatro del filial y Carles Naval me avisó de que si había una expulsión de un jugador con ficha del primer equipo perdíamos el partido. Creo que es una norma bastante estúpida. Si estamos por el bien del fútbol base, esa norma debería quedar más clara porque se tapa la progresión del futbolista", decía el entrenador catalán, que daba pistas sobre lo que pasara: "Valoramos que haya jugadores con ficha actual del filial que pasen a ser del primer equipo".

Con la explosión de Gavi (al que, por cierto, el Málaga juvenil se enfrentó sólo hace unos en meses en Marbella en la Copa de Campeones) y Nico, la idea del Barcelona es hacerles ficha del primer equipo de manera inmediata en enero. Aparte, está empleando a Abde, Jutglá, Illias o Balde. Pellicer se quejó repetidamente de la norma, cuyo espíritu es que los equipos sin objetivos en las últimas jornadas mantengan la competitividad y no abusen de canteranos, por no poder darle la alternativa a más jugadores jóvenes de manera simultánea, no podía alinear al mejor equipo posible por esa limitación. En algún momento, el técnico de Nules llegó a usar a cuatro hombres con fichas del filial en situaciones límites, pero consciente de que se corría el riesgo. Ahora Xavi se encuentra, al frente de todo un Barcelona, está en el pellejo que estuvo dos temporadas completas el Málaga. Quizá con un altavoz más potente la normativa cambia...