Yankuba Sima, objetivo del Unicaja, sigue sin jugar con el Reyer Venezia

Otro día sin resolución de caso Yankuba Sima para su fichaje por el Unicaja. Las negociaciones para su salida del Umana Reyer Venezia siguen sin culminar entre los agentes del jugador y la entidad italiana, que sigue contando con el jugador. El pasado domingo no se vistió en el partido ante el Verona de la Lega porque fue el descarte por un asunto de cupos, pero este miércoles volvió a formar parte de la convocatoria del cuadro de Walter di Raffaele en el encuentro de Eurocup ante el ratiopharm Ulm del también internacional español Juan Núñez. Pero con el mismo resultado, 0 minutos en pista. Jugaron los otros 11 hombres venecianos, en un partido que estaba ya decantado al descanso para los locales (89-69 al final), pero Sima no pisó la pista. Es el tercer partido consecutivo que no juega. No lo hizo ante Treviso y Verona en la Lega y en el regreso de la Eurocup. No estaba siendo una pieza muy usada, pero sus 8-10 minutos por partido los tenía antes de que se produjera esta situación.

El Unicaja hasta ahora ha apostado por la llegada de Sima, pero no deja de mirar el mercado aunque no haya una pieza que encaje tan bien en todos los conceptos para no tener que hacer descartes en la BCL y disminuir su potencial en la competición continental. En cualquier caso, si esta semana no se acaba de desenmarañar el asunto se optará por otras opciones porque el calendario que se viene es complicado y hace falta una pieza en el interior más para seguir con la idea de juego implantada por Ibon.

Jayson Granger, Jeff Brooks y Marco Spissu, que no llegó a ser técnicamente jugador del Unicaja, son compañeros de equipo de Sima, que está haciendo también todo lo posible para venir a Málaga, pero no lo consigue. De momento, ve los partidos desde el banquillo.