Zunder Palencia - Unicaja: Peligro en cada esquina (20:45)

10 días después del festival ante el Barça que abrochó un impresionante 2023, el Unicaja vuelve a la pista en Palencia (20:45 horas) el señalado día de Reyes. Ni en los mejores deseos o pensamientos que pudieran solicitar jugadores, personal del club o aficionados podía imaginarse lo que se ha vivido en este año natural, con un título, una final y dos semifinales más una elegía al buen baloncesto y a la cultura del trabajo de manera continua. El cambio de año vale para tirar el almanaque y coger uno nuevo. Es un reseteo mental, que ha tenido también su ayuda con los cuatro días de descanso con los que premió Ibon Navarro a sus jugadores en estos días entrañable. El tránsito de año ha sido plácido, pero ya hay que cambiar el chip.

No ha dado muestras de regodearse en el éxito este grupo de jugadores que adiestra Ibon Navarro. “Este equipo quiere más”, decía Alberto Díaz en estas páginas en una entrevista navideña. No ha dado síntomas de estómago lleno, ha batido el récord de victorias consecutivas en ACB en su historia y la sensación es que disfrutan mucho jugando, incluso entrenando. Hay una química especial y se palpa en la pista. Pero la reválida en el deporte profesional es semanal. Acecha un peligro en cada esquina. Y el que existe en Palencia no es menor. Es un equipo que ha ganado sólo dos partidos de 16, pero que no ha mostrado una evidencia de ser cadáver, al contrario. Tras el cambio de entrenador estuvo a punto de ganar en Vitoria, compitió después y venció a Bilbao en el último partido de 2023. Perdió un partido ante el Barça al comienzo de manera rocambolesca. La ilusión persiste aunque la salvación esté a tres triunfos. Queda mucha Liga, 18 partidos. Y el Unicaja es un equipo doblemente atractivo para el aficionado palentino y para el equipo que ahora maneja Luis Guil, uno de los lugartenientes veraniegos (también lo ha sido en las ventanas) de Sergio Scariolo en la selección española. Se ha reforzado con el interesante Isaiah Piñeiro, al que se vio en el Mundial competir a muy buen nivel con Puerto Rico. Y condensa clásicos en la ACB con jugadores con recorrido por delante que quieren calibrar que son de superélite.

Sin problemas físicos más allá de la progresión de Jonathan Barreiro, frescos de mente pero cargados en las piernas porque es parte del plan llenar el depósito estas semanas para recoger frutos más adelante, el Unicaja expone su racha en Palencia.