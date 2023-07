9.043 abonados, récord histórico de abonados del Unicaja

Unicaja está pasando por un momento de dulce en todos los sentidos tras una temporada en la que ha vuelto a ilusionar a toda la afición después de conseguir el triunfo en la Copa del Rey, alcanzar la final four de la Basketball Champions League y las semifinales de la Liga Endesa, siendo el único equipo capaz de vencer al FC Barcelona en su casa en dicha competición.

Esto ha provocado que la campaña de abonados sea un éxito rotundo con el que ha conseguido un récord histórico de socios, llegando a la cifra de 9.043. Algo único desde la fundación del club. Se ha conseguido gracias a un 99,2% de renovaciones y más de 1000 nuevos seguidores de La Marea Verde.

El último abonado de esta campaña ha sido Antonio Muñoz Molina, quien ha vuelto a abonarse tras varios años. “Fui a Grecia con los Mihitas y estuvimos en el OAKA de Atenas”, relató al ser preguntado por su anterior etapa como aficionado de Unicaja.

"Tenía muchas ganas de ser otra vez abonado de nuestro equipo, del Unicaja, y casualmente me he encontrado esta mañana con mi amigo Paco Alonso y me ha dicho que me viniera corriendo, que la cosa para sacar abono estaba complicada. He venido corriendo y la verdad, para mí ha sido una satisfacción ser el último abonado, es una suerte", comentó sobre como se dio su regreso a ser abonado.

Pese a que se haya llegado a este hito histórico en la cifra de abonados, el club cajista ha querido reservar la posibilidad de que el resto de aficionados pueda acceder en cada partido comprando su entrada para cada partido individual. Habrá poco más de un millar de asientos libres en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, que, seguramente, vivirá más llenos hasta la bandera que ninguna otra temporada previa.