Así serán los actos por el 30 aniversario de la unión que derivó en el Unicaja

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga fue el escenario de la presentación del acuerdo de patrocinio por el cual la casa de los malagueños ayudará a la celebración del 30 aniversario de la unión entre el Caja de Ronda y el Mayoral Maristas, que desembocó en el Unicaja, como Sociedad Anónima Deportiva. El presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, explicó en qué consistirán los actos por la efeméride, que el club emplea también este año para reconquistar a una afición decepcionada tras las últimas temporadas.

"Agradecemos al Ayuntamiento que en esta importante efeméride que es el 30 aniversario de los dos equipos sea patrocinador principal. A la casa de los malagueños le correspondía ese honor. El Unicaja de baloncesto es un valor muy importante para esta ciudad, no sólo el iceberg del primer equipo sino todo lo que representa. Me agrada mucho que sea el Ayuntamiento nuestro patrocinador en estos actos tan importante y que con tanta ilusión hemos preparado", explicaba el presidente cajista, que incidía en que "esperemos que sea el año que devuelva la ilusión a los aficionados. Han sido muchos más años de ilusión que de penuria. La penuria es deportiva, aunque siempre manteniéndonos en ACB, hay que pensar con fuerza. Viendo nuestra historia, pero pensando en que nuestro futuro va a ser igual o mejor".

"Empezamos los actos el próximo día 25 de agosto, cuando presentaremos oficialmente las camisetas de juego. Este año están vinculadas a los dos equipos que produjeron la fusión del Unicaja actual, el Caja de Ronda y Mayoral Maristas. Tienen un estilo vintage, como en toda la campaña que estamos llevando a cabo, rescatando el espíritu que había en aquel momento", señalaba el presidente sobre unas camisetas que han generado una gran expectación por su diseño. Ya están en preventa en las tiendas del club, en breve podrán adquirirse.

"En noviembre, en una fecha a determinar en función de nuestro calendario europeo, presentaremos en la Sala María Cristina de la Fundación un documental que recoge toda la historia del club, donde hay testimonios muy emocionantes de toda la gente que ha pasado por aquí en estos años, la verdad intrínseca del club", prosiguió López Nieto.

"En la Sociedad Económica de Amigos del País inauguraremos el 21 de diciembre una exposición de nuestra historia que durará hasta el 18 de febrero, en la cual veremos temas audiovisuales, sonidos, sentimientos, trofeos, camisetas... Un museo itinerante de lo que ha sido el club durante todos este años. Acompañaremos con conferencias en las cuales destriparemos cómo se produjo la fusión, las repercusiones positivas que al final ha tenido y la dificultad y buena voluntad de cuantos componían la rivalidad sana que había en los dos equipos", añadía el presidente, que espera contar en un concierto que se hará avanzada la temporada con Pablo López, autor del himno del Unicaja: "También haremos un concierto durante esta temporada en el cual festejaremos lo que es el club con nuestros abonados, con nuestra ciudad, en el cual cantaremos nuestro himno, esperamos que con la persona que lo compuso".

"Estaremos presentes durante todo el año en muchos temas de tipo social y deportivo en la ciudad para que la gente vea la implicación que tiene el club en este 30 aniversario con nuestra ciudad, que es Málaga, nuestra bandera", cerraba el presidente, antes de ser cuestionado por si el sueño es volver a final de temporada con un título: "Sería la ilusión para todos. Pero tenemos que recuperar sensaciones, posicionamiento tanto en la Liga ACB como en Europa. Si podemos venir sería una maravilla, pero tenemos que crecer desde donde venimos, que es desde el puesto 12 de la ACB, 11, 11 y 12, una época deportiva, que no estructural porque el club es totalmente sólido, débil. Vamos a intentar recuperar. Llegará el momento en el que volveremos a la casa de los malagueños con un trofeo. No sé si este año, pero nos gustaría en el 30 aniversario. No me gusta ponerme metas muy lejanas. Me gustaría empezar ganando los partidos de la BCL los días 23 y 25 de septiembre, clasificarnos para Europa y empezar un camino bueno. Empezamos la Liga con un camino muy fuerte, jugamos con cuatro equipos de play off, tres entre los cuatro primeros, en los cinco primeros partidos. Será muy difícil, pero estaremos ahí. La exigencia a la gente que se ponga la camiseta del Unicaja es pelear cada partido. Detrás tiene una ciudad, una entidad como Unicaja y un compromiso social muy grande. No vamos a defraudar, estamos convencidos".