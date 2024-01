Un aficionado del Unicaja pide ayuda para recuperar una bufanda perdida

Las redes sociales no sólo valen para enfrentar (aunque sea el pan nuestro de cada día), también para tener más alcance y conseguir algunos imposibles. El aficionado del Unicaja intenta recuperar una bufanda de alto valor simbólico que extravió el pasado miércoles 27 de diciembre en el partido que el Unicaja disputó en elUn atuendo que le ha acompañado muchos años y que tiene una alta carga sentimental para él. A través de Twitter, ahora llamado X, hacía un llamamiento para ver si era posible recuperarla.

"El día 27, después del partido de @unicajaCB contra el, perdí mi bufanda de siempre. Se me tuvo que caer en el trayecto entre mi asiento en la grada (el fondo de la banda) y el puente que cruza la autovía. En el club no la ha entregado nadie. Sé que me estoy tirando un triple desde 10 metros, pero si alguien de por aquí se la hubiese encontrado, se le agradecería una barbaridad y se le pagará con abundante cerveza. Es la de la foto y tiene dos pins (el escudo del CB Málaga y el del tercer puesto de la)", explicaba el aficionado cajista con una imagen en la que posaba en ladecon la bufanda. Se apelaba a una función de las redes sociales más productiva para intentar recuperar la prenda que ha acompañado a Julián muchos años siguiendo al equipo.