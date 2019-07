Alberto: "Adams es un portento físico, es desbordante"

Alberto Díaz hizo balance del verano del Unicaja, como ya hiciera el capitán Carlos Suárez. El malagueño fue uno de los protagonistas de la presentación de la iniciativa Batas para Campeones, en una colaboración entre el club de Los Guindos y el Hospital Quirónsalud Málaga. El base repasó la actualidad, hablando principalmente de las caras nuevas que habrá en la plantilla. "Los fichajes nos darán competitividad y nos ayudarán a ser duros atrás y adelante", explicaba.

El canterano cajista analizó el fichaje de Josh Adams, que será su nuevo compañero de posición. "Lo conozco de haber jugado contra él con Efes. Es un jugador muy atlético, muy polivalente, que nos va a dar un apartado físico muy bueno. Además creo que es un excelente jugador desbordando, lo que nos ayudará mucho", desgranaba, mientras añadía: "Es un portento físico, nos dará mucho físico en defensa y en ataque. Es desbordante, desequilibra y es un jugador que desatasca muy bien en momentos donde necesitas un jugador resolutivo. Esa es su mayor virtud".

Alberto también sacó el bisturí para comentar el resto de nombres. "Gerun es otro pilar importante físicamente, que va bien al rebote, nos va a dar dureza y se complemente muy bien con el equipo. Deon Thompson tiene una calidad tremenda, nos ayudará mucho en muchas facetas. Avramovic es un jugador con mucho carácter y tiene mucha energía. Los fichajes nos darán competitividad y nos ayudarán a ser duros atrás y adelante", relataba.

Alberto Díaz también habló sobre otros temas:

Verano

"Muy tranquilo, sobre todo descansando y poniéndose en marcha para lo que viene de pretemporada".

Ignacio Rosa

"Todo depende de la mentalidad de cada uno. Ignacio es un jugador con gran proyección y con gran talento, él sabe que él necesita jugar e ir mejorando sus facetas del juego poco a poco. Con su mentalidad él va a aceptar cualquier cosa que sea buena para su futuro y para el club y tendremos que apoyarlo".

¿La Eurocup es más importante?

"Son cosas que no dependen de nosotros y cuando nos reunamos y veamos los objetivos de la temporada se valorará. Nosotros como jugadores iremos a por todo, a luchar por todas las competiciones sin hacer distinción".

Nuevos retos personales

"Quiero seguir trabajando y mejorando todo lo que pueda. Lo importante ahora es centrarse en mejorar pequeñas cosas".

Dudas sobre los fichajes

"Cada uno es libre de opinar, entiendo y respeto todas las opiniones. No hay mucho que decir, hay que demostrar y hacer las cosas en el campo. Si hay alguien que no está tan de acuerdo o no le gusta tanto intentaremos demostrarle que vamos en el buen camino·.