Alberto: "Murcia es una pista caliente"

El Unicaja va tachando objetivos, pero no se detiene el hambre, ya con la mira en el play off. La cuarta plaza está casi imposible, pero aún hay que asegurar el quinto lugar. "Contento por una parte porque tenemos ese pequeño objetivo, pero no nos quedamos ahí. Queremos seguir luchando y aprovechar estas tres jornadas para seguir mirando hacia arriba", explicaba Alberto Díaz.

El malagueño ya sabe lo que es jugar con el UCAM a domicilio. "Es de las más complicadas, Murcia es una pista muy caliente. Se están jugando la vida y va a ser un partido muy complicado, una batalla hasta el final y tenemos que estar preparados", confesaba para pasar a hablar del rival: "Es un equipo que se va reciclando y ha ido mejorando durante la temporada, ahora tienen más jugadores y más amenazas y van hacia arriba".

Existe posibilidad de que debute Dejan Todorovic, que estuvo recuperándose de una triada. "Él ha tenido mala suerte y es algo que no gusta el tema de las lesiones. Confío en él, es una gran persona y un gran jugador. Estará totalmente recuperado y le deseo lo mejor", aseguraba Alberto, que lo conoce bien de su etapa en el Clínicas Rincón, mientras analizaba a Booker, principal peligro murciano: "Es un jugador con mucho talento y que tiene mucho el balón en las manos. Intentar que él no esté cómodo, hacer una buena defensa uno contra uno y que el equipo esté sólido en todas las situaciones del juego. Siempre hay que estar pendiente a él porque puede anotar con mucha facilidad".