Sólo Carlos Suárez lleva más tiempo en la primera plantilla del Unicaja que Alberto Díaz y Adam Waczynski. El malagueño y el polaco fueron los interlocutores que eligió el equipo malagueño para analizar el duro momento después de las derrotas frente al Baxi Manresa en ACB y al Mornar Bar en Eurocup. Ambos, dos de los capos del vestuario, son conscientes de la situación, aunque hay ganas de resacirse en un gran escenario como La Fonteta. Aunque el Valencia Básket llega al duelo del domingo con la moral por las nubes y haciendo un baloncesto de mucho nivel.

"Somos profesionales, sabemos que podíamos haberlo hecho mejor, pero esto es así. Hacemos esfuerzos pero no salen reflejados en el partido. Esos detalles, rebotes, pérdida de balón… son en los que tenemos que estar más centrados e intentar no cometer esos fallos. En el deporte hay que seguir hacia adelante y ahora el equipo está centrado en el siguiente partido y en encontrar una victoria", explicaba el base al departamento de comunicación cajista, para pasar a hablar de los taronjas: "Tenemos una rivalidad muy grande con ellos, es un equipo top en Europa y en la Liga Endesa, y es un reto complicado y difícil. Pero el equipo tiene muchas ganas de volver al nivel que está acostumbrado y competir allí. Tienen muchos puntos fuertes y pocos débiles, creo que el juego en equipo y nuestra unión son las claves para llevar el partido adelante contra un conjunto como Valencia".

En una línea similar hablaba Waczynski, al cual el club malagueño renovó su confianza en este verano. No está dando ese paso adelante que se dio con él en los despachos. "Sabemos que no es fácil y que no estamos bien, pero hay que pensar en el siguiente partido y trabajar duro en la cancha. El Valencia es un equipo que juega muy bien en su cancha. Hay que jugar duro, estar bien en el rebote y en defensa, y meter los tiros abiertos", aseguraba el alero, que miraba al partido en Valencia: "Trabajamos en los entrenamientos, sabemos cómo juegan, y claro que cada equipo tiene un punto débil. Vamos a intentar usarlo para nosotros, hay que jugar muy duros. Jugamos en pretemporada contra ellos y sabemos que juegan muy físico, tienen buenos jugadores dentro y fuera. Solo hay un camino: jugar duro y fuerte".