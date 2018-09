Uno de los principales estímulos del estreno en casa para por descubrir a los jóvenes talentos de la cantera. "Está el aliciente de ver a los chavales de la cantera que nos han ayudado estos días a entrenar. Verlos competir, que es casi un premio para ellos, al mismo tiempo que los jugadores del primer equipo sigan haciendo su trabajo sobre todo a nivel de acondicionamiento físico y que no olviden lo que hemos trabajado hasta ahora", dijo el entrenador verde, que profundizó en el asunto: "Los chicos juniors han venido muy excitados al principio, con muchos nervios, pero conforme ha pasado la semana han rebajado ese grado de excitación y han sido más ellos mismos y nos están ayudando. Hay que destacar la actitud de ellos, con muchas ganas de aprender cosas pero me ha sorprendido también el nivel de ética profesional de los jugadores del primer equipo para hacer una semana de trabajo en la que han tratado a los chicos como uno más, los han integrado y han hecho el esfuerzo máximo para hacer bien las cosas que trabajamos". El manchego sabe que el compromiso servirá de poco para el futuro. "No quiero pensar contra quien jugamos. Quiero que hagamos lo que hemos trabajado, y más que pensar en el resultado, pensemos en hacer las cosas bien, sabiendo que no es la realidad de lo que va a ser la competición ni el primer equipo, donde somos cinco más Morgan Stilma del primer equipo junto a los seis juniors, pero las cosas vienen así y vamos a afrontarlo de la mejor manera posible", cerró Luis Casimiro.