"Es ambicioso y se trata de un paso interesante para él"

Apareció en Málaga hace algo más de 10 días un grupo que desató los parabienes y las alabanzas de todo un país. Una clase media del baloncesto nacional que trazó una parte trascendente del puente que traslada al Mundial de China'19. Con el conflicto FIBA-Euroliga a punto de estallar, la sapiencia de Sergio Scariolo le permitió adelantarse a la posterior polvareda. Citó a un grupo de 16 jóvenes en la cálida Benahavís para sentar pilares futuros. Una alternativa para la mayoría de ellos, que antes habían tenido cerradas las puertas ante el talento de los NBA y los Euroliga, todos primera clase mundial.

Ahí estaba Alberto Díaz, pero también Jaime Fernández. Coincidieron entonces, lo hicieron hace unas semanas para la tercera ventana y se reencontrarán de nuevo en septiembre. Era un verano importante para el madrileño, que había dejado atrás el Estudiantes, el club de su vida, para embarcarse en el Morabanc Andorra, un club en sintonía con su escalada. Sobresalió el jugador, que se convirtió en uno de los líderes del bresciano de ahí en adelante.

"En la selección ha tenido más el rol de escolta titular que el de base suplente. Tiene cualidades técnicas para jugar sobradamente de uno y de dos, tácticamente quizá encaje mejor como dos. Seguramente tiene una mayor vocación anotadora", comenta Scariolo de Jaime tras oficializarse su llegada al Unicaja. Su desempeño dejó un grato regusto en el técnico italiano, que dirigió con maestría a este grupo de jóvenes. "A mi me gusta jugar con al menos dos jugadores creadores y se ha compenetrado muy bien con Quino Colom, alternándose en situaciones de subir el balón o jugar el pick and roll. La verdad es que estuve muy satisfecho de su trabajo, ha sido el escolta titular en estos partidos oficiales", añade.

El técnico más laureado en la historia de la entidad cajista bendice su incorporación. "Me gusta porque es competitivo, a veces debe canalizar bien esa energía porque se enfada, pero está en ese proceso. Es un gran trabajador aunque es cierto que en este grupo que ha ido a las ventanas es difícil no serlo. Hay un efecto contagio que hace muy difícil no dar el tope. El no duda en dar tiempo extra de trabajo para captar mejor", sentencia Scariolo, que atisba en su juego una amplia progresión en el horizonte: "Es un jugador aún con margen para crecer, está en la cuesta arriba de su carrera, es un paso interesante para él ir al Unicaja. Es ambicioso y tiene ganas de mejorar".

Una línea que viene dibujando tras superar sus topes personales estadísticos en puntos (12), asistencias (4) y valoración (12.8) en el Morabanc Andorra. Jaime rompió su techo para ser el mejor jugador español de la ACB. Ahora, en ese trazo ascendente, afronta su reto más severo.