Ana Jiménez se queda sin el premio del Mundial

Ana Jiménez no acudirá finalmente con España sub 19 al Mundial que se disputa en Tailandia del 20 al 28 de julio. La cajista no entró en la lista de 16 jugadoras que ofreció Fabián Téllez. El seleccionador sí la había citado para una anterior concentración en Íscar. Ya se quedó en el último corte el verano pasado para ir al Europeo sub 18.

La alero es la primera jugadora internacional de la sección femenina del Unicaja. La pasada temporada fue su primer año a tiempo completo a las órdenes de Lorena Aranda. Ofreció una buena rotación en los momentos importantes del curso, con especial incidencia en la fase de ascenso, a Angel Robinson.

Ya ha habido contactos entre la joven y el club de Los Guindos para que forme parte de la plantilla de la próxima temporada. Hay predisposición por ambas partes, pero aún no está cerrado el acuerdo. Es el siguiente paso natural en la carrera de Ana Jiménez, que sigue una línea ascendente.

La lista la componen: Laura Piera (Grand Canyon), Esther Castedo (Robert Morris), Mamen Blanco (Barça), Helena Pueyo (Segle XXI), Carla Flores (Western Illionois), Lorena Segura (Valencia), Anna Palma (Cadi La Seu), Alba Sánchez-Ramos (U. Wyoming), María Torreblanca (U. Wyoming), Bintu Lo (CTEIB), Carolina Guerrero (Baloncesto Almeda), Aixa Wone (Barça), Andrea Hernangómez (U. Fairfield), Carla Balagué (Grand Canyon), Lola Pendande (Barça) y Nerea Hermosa (Segle XXI).