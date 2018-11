Andorra pone nota

El Morabanc Andorra tiene su primera victoria europea a domicilio. La consiguió en Brescia, donde echó los dientes una de las figuras ilustres de la historia del Unicaja, Sergio Scariolo. Una pica en Flandes para un club que descorcha su techo conforme el calendario pierde hojas. Un crecimiento sostenible y equilibrado que le permitió afianzarse en la ACB partiendo desde el barro.

Se marchó este verano Joan Peñarroya, pilar esencial de la plausible ascensión desde la LEB Plata. Casi una década en el banquillo del Principado, cifra de otra época, para un entrenador que amaga en dar el salto. De momento, oposita con un Manresa humilde, pero atrevido. Llegó Ibon Navarro y también Dylan Ennis, que unida a la continuidad de Albicy, da empaque al proyecto. El canadiense, que trabó una amistad estrecha con Lessort en Belgrado, es la piedra angular del conjunto pirenaico. Junto con Jaime, son jugadores más en forma de la Liga Endesa. 17.4 puntos, 4.4 rebotes y 2.4 asistencias para 19.5 de valoración promedia por partido. Un dominio desde un exhuberante físico que condimenta con una técnica notable. Es la punta de lanza de un equipo formado por gregarios del calibre de Vitali, Whittington, Upshaw, Diagne (duda) o Stevic. Una plantilla completa y versátil.

Tras un arranque titubeante, el Andorra se enfoca en la ACB y la Eurocup. Cuatro victorias seguidas le permitieron escalar. En España, Real Madrid, único partido que perdieron los de Laso, y Baskonia fueron sus víctimas. Pone en valor el estado de forma de un equipo que mejoró de forma ostensible el triple y el pase. Continuan siendo fuertes en el rebote ofensivo, faceta donde solo el Gran Canaria captura más en la liga. El Manresa y el Iberostar Tenerife les robaron dos victorias en casa que ahora coartan.

Llega en volandas el Unicaja, con el primer objetivo de la temporada tachado. Con el Top 16 en el bolsillo, la Copa del Rey es el siguiente anhelo. Lo lógico sería luchar por el cabeza de serie, que se resiste en la última época. Quedan nueve partidos para la criba. Un tercio de las victorias debería valer para viajar a Madrid, como peón eso sí.

Balance negativo Tres derrotas del Unicaja en las últimas cuatro visitas al Morabanc Andorra en la Liga Endesa

El equipo amasa un 80% de victorias estimulante. Gana también sin Jaime, aunque reparecerá en un lugar de recuerdo hondo para él. Mejora de su edema óseo en la meseta tibial de la pierna izquierda y completó el último entrenamiento. “Estoy bien, espero seguir con esa frescura”, dijo el escolta. Se queda Pablo Sánchez en Málaga, que competirá con el EBA este fin de semana.

El Govern de Andorra es un examen de nota para los cajistas, que vienen de perder en Burgos en ACB. Las tres derrotas en curso se plasmaron lejos de un Carpena firme. Siete de siete. Pleno entre Liga Endesa y Eurocup. Más allá de los Pirineos, el conjunto verde perdió tres de sus últimos cuatro partidos, en una pista non grata desde que el Morabanc Andorra volviese al primer escalón nacional. No tiene techo este Unicaja, que vuelve a medirse en un escenario particular.