30 años de maestría

Es una referencia del arbitraje internacional. Punta de lanza en España, Daniel Hierrezuelo Navas (Málaga, 1970), lleva más de media vida con el silbato en la boca. Tres décadas impartiendo justicia, una amplia carrera que le hacen ser asiduo en las grandes competiciones continentales. Que esta pasada temporada pitara en en la final de la Copa del Rey y de la ACB y también en la Final Four de la Euroliga da muestra del caché del malagueño.

Cumple treinta años en el gremio Hierrezuelo, que recibió ayer un caluroso homenaje en la sede de la Federación Malagueña. Acompañado por familiares, amigos y figuras ilustres del baloncesto provincial y nacional, el colegiado internacional tuvo un emotivo acto. Hicieron acto de presencia el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa; así como también Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga; Juanma Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía; Antonio de Torres, presidente de la FAB, entre otros.

El protagonista recibió halagos de todos los que tomaron la palabra en el ameno acto. "Lo he odiado mucho, pero me di cuenta que nos quería hacer mejores deportistas. Transmite pasión y me hizo ser mejor jugador", comentó Garbajosa. "Lo que más me gusta es su ilusión, siempre intenta romper moldes", añadió De Torres.

Se acordó de todos Hierrezuelo en su turno de agradecimientos, aunque con un especial recuerdo para su fallecida hermana Lidia, la que despertó el gusanillo del arbitraje en su interior. "Hace 30 años, con unos kilos menos y más pelo, me presenté delante de Antonio Campaña delante del colegio de árbitros de Málaga. No podía imaginar un camino que cambió mi vida. Estoy orgulloso de un trabajo honesto. Me marqué un objetivo que cumplí", dijo un emocionado malagueño. La carrera sigue contando partidos.