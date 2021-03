Antonio Martín: "Deseo que haya público antes de final de temporada"

Con motivo del 39º aniversario de la fundación de la ACB (3 de marzo de 1982), el presidente Antonio Martín participó en los Desayunos Deportivos de Europa Press, donde repasó el pasado, presente y futuro de la organización. Se disputa ahora una temporada atípica marcada de manera inevitable por la pandemia. "Lo más importante es que desde septiembre estamos manteniendo la Liga Endesa viva, con 210 partidos disputados. Con una incidencia del COVID, pero recuperaremos los aplazados en el próximo mes. Estoy orgulloso del trabajo que ha hecho nuestro coordinador médico, Luis Serratosa, con los médicos de los clubes", explicaba.

"Llevamos un año sin público, sin el motivo por el que todos hacemos esto. Un año sin público significa que más de 2.165.418 personas no han acudido a las canchas. Esto provoca un enorme impacto económico", seguía el dirigente, que hablaba del déficit que produce que no haya aficionados en las gradas: "Solo en ticketing, el impacto negativo es del 23% de los ingresos. Nuestra obligación es proporcionar a los clubes las ayudas, como cualquier otra empresa, tanto a nivel privado como a nivel público. A esto hay que añadir otras reducciones en los ingresos, como los patrocinadores locales. Hemos hecho un estudio pidiendo a los clubes el impacto económico. Lo que más me sorprende es que los clubes hayan mantenido el nivel competitivo con todo esto. Están manteniendo una tensión máxima. ¿Rescate? No sé lo que es. Me suena mal esa palabra y no es cierto que lo hayamos pedido. Otra cosa es que estemos hablando con el CSD. En las reuniones con el CSD planteamos cuál es la tensión que están viviendo nuestros clubes y nos escuchan y lo interiorizan".

Se trabajó en una vuelta parcial del público, pero no hubo aprobación en estos meses. "Hay dos ligas, la de fútbol y la ACB, que se rigen bajo las normas del gobierno y el CSD. El resto de actividades (otros deportes, ocio, cultura...) están bajo el mando de las comunidades. Nosotros lo tenemos que acatar, pero es complicado que los clubes entiendan esta contradicción, cuando ellos están cumpliendo con un protocolo, exhaustivo, duro, complicado", aseguraba Martín: "Ahora mismo estamos en un momento en el que podemos mirar de forma más positiva la posible llegada del público. Pero es duro. La comunicación con el CSD es habitual y nos echan una mano para poder sacar adelante nuestras competiciones. Por supuesto, también hablamos del público. La próxima reunión con Irene Lozano será en breve. Deseo que haya público antes de final de temporada y si los números de la pandemia nos ayudan, seguro que el Ministerio de Sanidad y el CSD estarán de acuerdo. Ellos son los primeros que quieren normalizar esto".

Desde la llegada del madrileño a la ACB se mejoró la relación con la FEB. "Ese ejercicio de entendernos las dos organizaciones se ve sobre todo en los momentos complicados, y eso pasó en la pasada temporada, a la hora de solucionar el tema de ascensos y descensos. Se lo quiero agradecer también a Jorge Garbajosa. Me atrevería a decir que antes de primavera tendremos firmado el nuevo convenio con la FEB. Tenemos todo dialogado y falta concretar pocas cosas", afirmaba Martín, que dejaba caer que el nuevo marco de contratación de jugadores está en camino: "El negarse a ver la realidad de lo que sufren nuestros clubes en el mejor sentido, con las competiciones que tienen que afrontar, más los jugadores que participan en el equipo nacional, hace que llegar a un acuerdo para que las plantillas sean más extensas es importante. Damos paso a un mercado más abierto, pero defendiendo al jugador español con ese quinto jugador de formación es el que te da el pasaporte para poder incorporar a un tercer extranjero".