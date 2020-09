Aplazado el inicio de la LF-2 para el Unicaja Femenino y el Estepona

Este fin de semana debía dar inicio la Liga Femenina 2, que esta temporada disputarán el Unicaja Femenino y el CAB Estepona. Los malagueños tendrán que esperar porque la Federación Española de Baloncesto ha aplazado este comienzo al próximo 10 de octubre, que coincide con la disputa de la segunda jornada. La primera se disputará próximamente en una fecha fijada que aún está por comunicar. Anuncios como este pueden ser una constante en una liga que hay que recordar que no es profesional.

La FEB señala que toma esta importante decisión "ante la falta de garantías sanitarias existentes y con el fin de no poner en riesgo la salud tanto de las jugadoras como de los diferentes agentes que componen la competición". Desde el punto de vista puramente deportivo, no es una mala noticia para el Unicaja que está pendiente de la llegada de sus tres extranjeras (Ana Pocek, Ezeigbo y Taja Cole), que aún no aterrizaron en Málaga. Ahora tendrán tiempo de unirse al equipo y pasar el test del COVID-19. Las de Lorena Aranda comenzarán ahora en la cancha del NB Paterna Proyecto Lázarus, el domingo 11, a las 12:00 horas. El CAB Estepona, por su parte, el 10 a las 19:30 frente al Real Canoe fuera de casa.