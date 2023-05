Los árbitros para el Surne Bilbao-Unicaja

La ACB dio a conocer las designaciones arbitrales de los encuentros que se disputarán entre el martes 23 y el miércoles 24 de mayo de 2023, correspondientes a la Jornada 34 de la Liga Endesa. En ellos, el Unicaja visitará al Surne Bilbao Básket para jugar este martes a las 21:00 horas en Miribilla. Volvió a haber este domingo quejas en el Unicaja por el arbitraje que sufrió el equipo ante el Lenovo, con la expulsión de Ibon Navarro por una situación poco frecuente. "Los jueces están para cumplir la ley y las normas, pero hay que gestionar algunas cosas. Es un balón que Yankuba pasa a la esquina, Dylan se mueve y estoy yo. Si dejo el balón salir, no hay saque rápido. Lo único que hago es cogerla y soltarla, ni siquiera la lanzo para atrás, solo soltarla. No pueden expulsar a un entrenador por eso, me parece muy injusto. Las normas son las normas, pero hay que tener dos dedos de frente, precisamente lo que hago es dejarles la opción de sacar rápido. El balón hay que soltarlo. Es ridículo que expulsen por eso", razonaba el técnico vasco, que tampoco quería dar más vueltas, pero estaba visiblemente molesto por este hecho.







MONBUS OBRADOIRO - CARPLUS FUENLABRADA

Martes, 23/05/2023 20:30 h.

Antonio Conde - Vicente Martínez Silla - Iyán González



LENOVO TENERIFE - CASADEMONT ZARAGOZA

Martes, 23/05/2023 20:00 h. (Horario Insular)

Martín Caballero - Rubén Sánchez Mohedas - Alberto Baena



SURNE BILBAO BASKET - UNICAJA

Martes, 23/05/2023 21:00 h.

Luis Miguel Castillo - Francisco Araña - Roberto Lucas





BAXI MANRESA - GRAN CANARIA

Miércoles, 24/05/2023 20:30 h.

Óscar Perea - Arnau Padrós - Cristobal Sánchez Cutillas





REAL MADRID - REAL BETIS BALONCESTO

Miércoles, 24/05/2023 20:30 h.

Juan Carlos García González - Carlos Cortés - Sergio Manuel





BARÇA - UCAM MURCIA

Miércoles, 24/05/2023 20:30 h.

Emilio Pérez Pizarro - Jorge Martínez - Carlos Merino



COVIRAN GRANADA - JOVENTUT BADALONA

Miércoles, 24/05/2023 20:30 h.

Miguel Ángel Pérez Pérez - Jordi Aliaga - Javier Torres



BÀSQUET GIRONA - CAZOO BASKONIA

Miércoles, 24/05/2023 20:30 h.

Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - David Sánchez Benito



VALENCIA BASKET - RÍO BREOGÁN

Miércoles, 24/05/2023 20:30 h.

Daniel Hierrezuelo - Raúl Zamorano - Andrés Fernández Carretero