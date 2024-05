Los árbitros del Unicaja - Baxi Manresa

La ACB dio a conocer las designaciones arbitrales para los primeros encuentros de cuartos de final del Play off de la Liga Endesa 2023-24, entre los que está el duelo que jugará el Unicaja ante el Baxi Manresa este jueves en el Martín Carpena. Juan Carlos García González, Martín Caballero y Francisco Araña serán los protagonistas.

REAL MADRID - DREAMLAND GRAN CANARIAMiércoles, 15/05/2024 20:30 h.Fernando Calatrava - Carlos Cortés - Alberto Sánchez Sixto

UNICAJA - BAXI MANRESAJueves, 16/05/2024 20:30 h.Juan Carlos García González - Martín Caballero - Francisco Araña

VALENCIA BASKET - UCAM MURCIASábado, 18/05/2024 18:00 h.Óscar Perea - Sergio Manuel - Arnau Padrós

BARÇA - LENOVO TENERIFEDomingo, 19/05/2024 12:30 h.Benjamín Jiménez - Luis Miguel Castillo - Yasmina Alcaraz

Así le Djedovic

"Estamos tranquilos, no estamos con presión, desde el principio hemos trabajado para esto En cada trabajo que se hace, si tú das el máximo cada día al 100% los resultados van a llegar antes o después", decía el bosnio sobre si palpaba presión por la oportunidad que se habían fabricado para llegar a la final de la ACB: "Estamos haciendo esto sin ninguna presión, disfrutando cada día, compitiendo entre nosotros mucho. Todo lo que viene es un regalo y es algo normal. Tenemos mucha calidad y no tenemos mucha presión de ganar la Liga. Si hacemos nuestro juego y vamos al máximo vamos a tener muchísimas opciones, hemos ganado a todos los rivales que están ahí arriba durante el año".

Respeto absoluto para el Manresa, el contrincante en los cuartos de final. "Un rival que juega parecido contra nosotros, con un baloncesto muy rápido, muy bien entrenado, no es fácil jugar contra ellos. Tenemos que tener el focus en nuestro juego, hacer las cosas bien, los 40 minutos así, si están por debajo ellos pueden volver, no se rinden nunca, son fuertes mentalmente. Debemos hacer el trabajo para tener el control del partido", señalaba el bosnio, centrado ya en lo siguiente: "El próximo partido es el más importante, empezar bien la eliminatoria significa mucho, vamos a entrar en el play off bien, esperemos que sin lesiones como hasta ahora, para mandar una señal para nuestra confianza. La primera fase es un poco aburrida, con partidos cada cuatro días, a estas alturas de la temporada cuesta entrenar mentalmente, es mejor para nosotros jugar cada dos días. Por eso tenemos que estar fuertes mentalmente".