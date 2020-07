Augusto Lima abandona el San Pablo Burgos y se despide con una emotiva carta

El pívot brasileño Augusto Lima no continuará la próxima temporada en el San Pablo Burgos, según anunció el propio jugador en su redes sociales y el club a través de un comunicado. El canterano del Unicaja llegó a la entidad castellana en diciembre de 2018 y ha defendido la elástica burgalesa durante una temporada y media, en las que ha disputado la ACB y la Champions League de la FIBA.

"Han sido 18 meses increíbles", afirmó Lima, que se despidió con una emotiva carta: "Llegué en un momento muy difícil de mi carrera y aquí me encontré a una familia que me acogió con los brazos abiertos. Un grupo humano lleno de ilusión y ambición, que ha conseguir hacer historia en tiempo récord". "Me vuelvo a sentir el de siempre", reconocía el jugador en una entrevista con este periódico hace unos meses. Lima ha sido una pieza importante en el Burgos de Joan Peñarroya, que ha hecho una temporada sobresaliente. En la fase final de la ACB en Valencia se colaron en semifinales, después de imponerse al Real Madrid, y sólo el Barça les despertó del sueño. "Llegamos siendo un grupo humano formado por colegas, que poco a poco se han convertido en familia. Esta imagen la tendré siempre guardada en la mesita de noche y en mi corazón. Gracias por todo San Pablo Burgos, esto no es un adiós, sino un hasta luego", decía sobre el torneo.

En 29 partidos de esta campaña ha promediado 7.8 puntos y 6.1 rebotes para 11.3 de valoración en poco más de 20 minutos en pista. Por el momento no se sabe dónde jugará la próxima temporada aunque todo parece indicar que volverá a UCAM Murcia. Ya son el brasileño y el capitán Javi Vega (que ha firmado con el Coruña de Leb Oro), junto a Earl Clark, los que no continuarán la próxima temporada en el proyecto del San Pablo Burgos, a falta de que se confirmen algunas incorporaciones.