La autocrítica de Darío Brizuela

Darío Brizuela es uno de los jugadores que tiene contrato con el Unicaja la próxima temporada. El jugador vasco empezó torcido la temporada con un fortísimo esguince de tobillo, tuvo picos y valles. Él mismo reconoce que no dio el nivel que esperaba y confía en que las cosas vayan mejor la temporada que viene.

“El resultado deportivo ha marcado todo. Somos adultos y es lo que hay. Hay tristeza. Las cosas no han salido, ni de una manera ni de otra. Hemos tenido mala suerte, se han juntado muchas cosas. Tampoco son excusas, lo hemos hablado muchas veces. Es el deporte, he estado en otros clubes en los que las cosas no fueron bien. Hay que apechugar, aprender, reflexionar y hacer lo mejor posible”, decía el escolta vasco, que valoraba su temporada: “Ha sido difícil. Lesionarme en el último partido de pretemporada fue una putada. Si es un esguince normal es siete o 10 días, pues vale, pero fue más serio. Fue culpa mía querer volver antes. No empezamos con buen pie, intenté apretar para ayudar al equipo cuanto antes. Tuve problemas, no pude ir con la selección en febrero, imagínate cuánto tiempo acarreé esos problemas. Después el cambio de entrenador nunca es fácil para ningún jugador, ha sido un año muy jodido. Cada uno tenemos nuestros problemas también fuera. He intentado darlo todo, jugar con todas las lesiones que nos han tocado, como Alberto por ejemplo. Intenté ayudar al equipo lo que pude, pero no ha sido suficiente”.

“El entrenador es el pilar de un proyecto. Creo que en Ibon se puede confiar, en el poco tiempo que estuvo aquí, con las circunstancias que tuvo, demostró que es buen entrenador. Lo sabe todo el mundo del baloncesto. Si sigue tienes un plan de ruta, alguien en quién apoyarte. Ojalá sea así, a ver qué ocurre”, decía sobre el futuro: “A mí me apetece seguir en Málaga un año más y más de un año. Llegué aquí súper ilusionado, me siento súper agradecido con el club, me sacaron en una situación muy complicada, más de lo que la gente piensa. Lo he dado todo, pero no hemos llegado al nivel que yo quería que estuviera el Unicaja. Siempre que he conocido al Unicaja era a un nivel muy alto. Igual sólo el primer año estuvimos cerca, pero no después”.

“Frustra porque somos muy competitivos y críticos. Cuando no salen las cosas como esperas, creo que las expectativas de este club son altas y justas, es jodido. Yo me voy a casa jodido este verano. Y el primer día voy a estar tratando mejorar mis problemas físicos, estar en pista y mejorar. Me reprocho no haberme cuidado lo suficiente, igual haber forzado pensando en el equipo y a la larga ha sido peor porque no he estado a mi mejor nivel. Después tengo que mejorar en muchas cosas, en todos los aspectos como jugador debo mejorar. Mejorar también como líder, igual nos ha faltado algo de garra a los jugadores que llevamos más tiempo aquí. Queremos hacer las cosas bien, es quizá lo que más me reprocho, no haber tenido más garra y haberme apretado más a mí y a mis compañeros. A Carlos lo hemos echado en falta no sólo por eso, sino porque es un pedazo de jugador. Cuando ha estado siempre se ha notado cuando entró en pista. Nos faltó esa figura a lo mejor. Alberto y yo, si seguimos que es lo que queremos los dos, por supuesto, queremos tomar ese papel. Lo íbamos hablando en el viaje de vuelta del otro día. Lo hablábamos con pena y frustración, que es algo en lo que los dos tenemos que mejorar. Es importante y es un reto que nos pusimos”, cerraba el escolta vasco.