Así avanza la recuperación de Yankuba Sima

Yankuba Sima adelantó sus vacaciones para ponerse a punto en Los Guindos. Una rotura en el gemelo, siempre incómoda de curar, ha provocado una regresión en el gerundense, justo a una semana de arrancar la pretemporada, pero el pívot espera llegar a tiempo para la temporada oficial. "No sé aún los plazos, dependerá de la evolución, sí que hay unos tiempos, pero muchas veces no es así; quiero trabajar con los fisios y preparadores físicos, cuando ya me sienta bien estaré. Estoy con la rehabilitación, trabajando, además el club me está apoyando mucho. Prefiero no poner una fecha para volver. No descarto estar en la Supercopa, ojalá llegue a tiempo porque me hace mucha ilusión participar y luchar por el primer título de la temporada, pero al final estoy concentrado para recuperarme lo mejor posible". Sima pasará una resonancia la próxima semana, tal y como confirmó Juanma Rodríguez, el resultado de esa prueba será fundamental para conocer con exactitud ese regreso, pero en el Unicaja hay optimismo moderado.

"Me encuentro bien, sí que mi lesión ha sido un contratiempo, pero ya estamos trabajando para volver lo antes posible y poder empezar la temporada con el equipo. Fue una pequeña rotura en el gemelo, hace un par de semanas, y es algo que ya había sufrido hace unos años con Manresa y ya sé más o menos los tiempos; ojalá, no recuperarme lo antes posible, sino lo mejor posible para estar disponible para Ibon", explicaba Sima. "Este verano he estado muy motivado, trabajando en Málaga con Fran Vázquez. Sí que quería llegar en condiciones a la pretemporada, ya que llevo un tiempo en el equipo, conociendo a los compañeros y el estilo de juego, llegar para dar un buen nivel. Ahora me queda recuperarme de la lesión para volver mejor".

A Sima también le gusta la nueva camiseta. "Me parece muy bonito el nuevo diseño, hasta ahora todo lo que hemos recibido son elogios y a la gente le ha gustado mucho, que es lo importante. Espero que nos de suerte y podamos dar muchas alegrías a la gente. Es bueno dejar el listón alto, significa que hemos ganado títulos y hemos jugado a un alto nivel. Tenemos un grupo hambriento y con objetivos por delante. Intentaremos igualar y mejorar lo que pudimos conseguir el año pasado".