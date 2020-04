Halagos para Bouteille: "Es el jugador más eficaz con el que me he cruzado"

Axel Bouteille ha sido uno de los jugadores que más impacto tuvieron en su aterrizaje en la ACB. Era un jugador de buena proyección el galo, que descolló en el Bilbao Básket. Unos meses de mucho brillo le valieron su fichaje por el Unicaja, en un movimiento de mucho calado para el proyecto cajista. Dejó huella en la ciudad del Guggenheim y las palabras de uno de sus mejores escuderos en el equipo de Álex Mumbrú ayudan a calibrarla.

"Él ha salido en muchas últimas fotos del partido. Ningún problema de egos, al contrario. Era con el que mejor me llevaba, con el que compartía habitación en muchos desplazamientos, posiblemente el mejor amigo de la plantilla. Si destacaba así era bueno para el equipo, entonces también para mí. Cuando su fichaje estaba en Estados Unidos y él me iba informando", decía Jaylon Brown en una entrevista en El Correo, mientras lo definía: "Si tuviera que elegir una palabra para él sería eficacia. Creo que es el jugador más eficaz, el más efectivo con el que me he cruzado. No es el que más salta, el que más rápido se mueve, el que mejor hace nada. Pero en la suma de todo es el mejor, con tiros difíciles, posiciones complicadas para un rendimiento máximo. No será el jugador con más talento con el que he jugado, sí el más eficiente".

Palabras que coinciden con las de Fred Weis, que lo conoce bien de su etapa en el Limoges, que hacía una radiografía de su juego en este periódico. "Da igual donde esté en la cancha, sabe donde está la canasta. Esto no lo puedes aprender, lo tienes o no lo tienes. Él tiene una técnica de tiro suya, hace la misma cada vez y es ganador. Él quiere anotar cada vez que tira, esto le motiva más. Lo pones a tirar a canasta sólo y no mete tanto como en los partidos. Tiene mucha confianza, es un triplista increíble. No es tímido, si empieza a anotar sigue anotando toda la noche. Es una máquina", explicaba el pívot francés, que también pasara por Málaga.