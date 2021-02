Axel Toupane comienza con doble doble su aventura en la G League

Buen debut de Axel Toupane en la G League, que se disputará hasta el 11 de marzo en la burbuja de Disney. El ex jugador del Unicaja, que hace un año estaba disputando la Copa del Rey con el equipo malagueño, se estrenó en esta nueva aventura en su carrera con un doble doble. 14 puntos (3/6 en tiros de dos y 2/4 en triples), 10 rebotes y dos asistencias en 33 minutos en pista. Su rol en los Santa Cruz Warriors, equipo afiliado a Golden State (donde fue cortado semanas atrás), es importante. Una plantilla donde también están otros jugadores conocidos como Jeremy Lin o el novato Nico Mannion, escogido en el puesto 48 del Draft de 2020 por la franquicia de San Francisco.

Cayó el francés (104-109) frente a Ignite, que se estrenaba en la competición. Es una de las grandes novedades de esta edición, un equipo que combina veteranos y los mejores proyectos estadounidenses. Es un gran escaparate para los jóvenes de cara a la lotería del 2021. Hay algunos con mucho potencial como Jalen Green y Daishen Nix o Isaiah Todd. Un equipo sin vinculación con otro de la NBA.

first bucket of the season goes to @toups_33tune into ESPN2 to catch the rest pic.twitter.com/23fKYZr7LK