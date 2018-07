La baraja pierde cartas

Sigue la búsqueda del base en el Unicaja, desde hace unos días principal centro de operaciones. La cúpula cajista apunta alto en su rastreo del mercado e incluso ya puso alguna oferta en la mesa. Es el caso de Brian Roberts, que tiene un ofrecimiento del club de Los Guindos para convertirse en nuevo jugador del conjunto malagueño. Es la única propuesta que ha trascendido, una vez este periódico confirmó que McCollum y Boatright no cuentan con ninguna cajista.

La proposición verde es importante, con la intención de convertir al estadounidense es uno de los buques insignia de la nueva plantilla. Uno de los jugadores que eleve el nivel. Ahora es él, el que debe tomar la decisión, aunque según indicaron fuentes de la negociación el de Ohio quiere un tiempo de reflexión. No obstante, él valora lo que el Unicaja ha puesto sobre el tapete, cantidad que habla de la trascendencia que el club desea que tenga en el plantel de la siguiente temporada.

Pese a no realizar una temporada descollante en el Olympiacos, la sólida trayectoria del uno le hace tener buen caché en Europa. Más de 300 partidos en la NBA y varios ejercicios notables en el Brose parecen una garantía. Así, el americano interesa a varios clubes Euroliga, que, de momento, no van tan lejos como el Unicaja, que lo plasmó en papel. De hecho, todos ellos están reforzando la posición de director de juego. Lo hizo el Anadolu Efes, que incorporó a Vasilije Micic, que resaltó en el Zalgiris. Para cubrir la vacante del serbio en Kaunas llegó Nate Wolters, al que confirmó ayer el equipo que dirige Saras Jasikevicius. En ambos conjuntos aún queda una plaza libre en la posición tras las salidas de Toney Douglas y Kevin Pangos, respectivamente. Hace unos días, el periodista Donatas Urbonas publicaba que el Zalgiris no podía llegar a las pretensiones de Roberts.

Otro de los que se movió en el mercado es el Maccabi, que oficializó una prórroga en el vínculo con DeAndre Kane. El ex bético es utilizado por Spahija como combo, aunque actúa más veces como escolta. En el base está confirmado John DiBartolomeo y Kendrick Ray, aunque parece que aún llegará algún jugador más a la posición. Es la baraja de Roberts, que pierde cartas.