Beirán y los positivos por COVID-19: "Ya no nos pilla por sorpresa"

El capitán del Herbalife Gran Canaria, Javier Beirán, pasó por rueda de prensa y dijo que no se puede trabajar pensando que no se va a jugar un partido programado, al ser cuestionado por la suspensión del amistoso ante el Coosur Betis por dos positivos de COVID-19 en la plantilla sevillana. "Tenemos que estar concentrados en lo nuestro y ya no nos pilla de sorpresa como en la temporada pasada. Si todo va bien parece que las competiciones van a empezar y jugaremos dos, y si las circunstancias luego impiden jugar un partido se planificarán más entrenamientos y se solucionará poco a poco", agregó el alero madrileño en comparecencia telemática. Se medirá este viernes en Benahavís al Unicaja (19:00 horas).

Beirán tildó de "faena" que se pierda un amistoso de una pretemporada de seis partidos -"por lo menos nos queda el encuentro preparatorio en Málaga"-, y añadió que aprovecharán para seguir entrenado porque les "hace falta" y solo queda una semana y media para el inicio de la campaña oficial. Asimismo cree que es un contratiempo la falta de más duelos de preparación, ya que son diferentes a enfrentarse en un entrenamiento a un jugador de plantilla del que se tiene un mayor conocimiento.

"En cada partido de esta pretemporada nos hemos sentido un poco mejor y disponemos de mayores variantes de juego. Poco a poco los jugadores y técnicos nos conocemos más y hay mucho nivel en la plantilla, pero debemos estar conjuntados para que salgan las cosas bien", apuntó. En su opinión, la mayoría de las plantillas de la ACB se han reforzado mucho, sobre todo los equipos de la zona media "con fichajes importantes", aunque de momento su rendimiento sea una incógnita porque los entrenadores en la pretemporada alinean a 12 ó 14 jugadores y luego, en la competición oficial, no lo hacen.

"Tenemos un comienzo muy complicado y peligroso porque nos enfrentaremos a equipos que hace años estaban lejos de los puestos de play off y ahora no, por lo que todo será más difícil y no permitirá ninguna relajación", subrayó. Beirán reconoció que la llegada del técnico Porfi Fisac ha provocado un cambio en el juego del Granca. "Estamos jugando más rápido e intentando generar más confianza en todos los compañeros, y tenemos diferentes anotadores en cada partido, lo que nos da ventaja", afirmó.

Para el madrileño es "importante" que el conjunto amarillo genere ilusión en la afición, un tanto decepcionada por el rendimiento exhibido en las dos últimas temporadas y la incidencia de la pandemia en las competiciones. "Queremos que la afición disfrute viéndonos y esperamos transmitirle ilusión, ofrecerle victorias y una buena clasificación, pero también que nos vea jugar bien", resaltó. Beirán ha dicho que está "contento" por asumir el rol de capitán y que trabajará por hacer "piña", ya que el Granca tiene "un grupo que encaja y con gente joven con muchas ganas de hacerlo bien", pero también ha alertado de que habrán "momentos malos".

Sobre la COVID-19, Javier Beirán pidió que se cumplan con todas las normas sanitarias para evitar la propagación de los contagios y ha abogado por la utilización de las mascarillas, las distancias de seguridad y la higiene. "Esta es una situación global que no solo atañe al deporte, por lo que hay que ir con cuidado para que nos afecte lo menos posible", indicó el alero, quien presagió que en la 2020-2021 se vivirá "una temporada diferente".