Un bloque que se conoce bien

El Unicaja arrancará este jueves 16 el nuevo proyecto para la temporada 2018/19 con Luis Casimiro dirigiendo al equipo. Es la fecha en la que el grupo volverá al Martín Carpena para iniciar la pretemporada. Se harán los habituales exámenes médicos para controlar que todo esté correcto para la vuelta al tajo. Más allá de la novedad que supone el nuevo técnico, tras un lustro con Joan Plaza a los mandos, el conjunto cajista también vuelve con una anomalía que puede ser muy positiva: en la última década, jamás se mantuvo a tantas piezas del equipo con respecto a la pasada campaña.

El Unicaja que se ha diseñado desde la dirección deportiva de Carlos Jiménez mantiene a ocho de las piezas que tuvo la pasada temporada Plaza. Son Viny Okouo, Adam Waczynski, Sasu Salin, Dragan Milosavljevic, Carlos Suárez, Daniel Díez, Giorgi Shermadini y Alberto Díaz. La plantilla fue completada por Jaime Fernández, Kyle Wiltjer, Brian Roberts y Mathias Lessort, alcanzando los 12 que componen. En la última década, el Unicaja jamás había mantenido a ocho jugadores del pasado curso, nunca había mantenido a tantas piezas del bloque. Este curso, de la mano de Luis Casimiro, llega la estabilidad a la plantilla.

En las últimas tres temporadas se venía manteniendo a la mitad del equipo. Fueron seis los hombres que perduraron de un año para otro y seis los que se fichó. Se mantuvo a cinco hombres en las temporadas 2009/10 2010/11, 2013/14 y 2014/15; a tres en la 2011/12 y a tan solo dos en la 2012/13 (Augusto Lima y Luka Zoric). En los últimos diez años, fue en el curso 2008/09 cuando más cerca estuvo el Unicaja de la cifra de los ocho que se mantienen este año. Fueron los casos de Berni Rodríguez, Jiri Welsch, Carlos Cabezas, Boniface Ndong, Alejandro Navajas, Carlos Jiménez y Alfonso Sánchez.

Aquella apuesta, que este año se repite, le salió bien al Unicaja. Aquel año, el equipo fue tercero en la liga regular, cayó en semifinales del play off, fue subcampeón de la Copa del Rey y acabó tercero en la Final Four de la Euroliga. Gran temporada. El precedente no puede ser más halagüeño de cara a esta temporada que está a punto de empezar...