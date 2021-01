Boni Ndong recluta a Pierria Henry

Se conocía esta semana que se trabaja en un nuevo marco de contratación en la ACB para que pueda haber tres extranjeros en las plantillas, mientras el número de cupos se eleva a cinco. Aún queda el visto bueno de la ABP y del CSD para que tenga luz verde, algo que supondría un respiro para muchos clubes. La importancia de los pasaportes es capital a la hora de confeccionar un equipo, de ahí que durante este tiempo hayan estado tan cotizados. A los jugadores les abre un mercado más extenso y suele aumentarle también el caché. Uno que está en vías de obtener la condición de cotonou es Pierra Henry, que ya ha sido preseleccionado por Senegal para disputar la ventana clasificatoria de febrero para el Afrobasket de este próximo verano. Y al mando de la selección africana está Boniface Ndong, que debutara en noviembre con dos alegrías.

El ex jugador y técnico ayudante en el Unicaja reforzaría de esta manera a su selección con uno de los mejores jugadores de la Euroliga. Es uno de los pilares del proyecto del Baskonia. Al igual que ocurrió con Deon Thompson y Costa de Marfil, no obtendrá el pasaporte hasta que no debute. Tendrá la oportunidad de hacerlo en cualquiera de los tres partidos que tiene Senegal, que jugará ante Kenia, Mozambique y Angola. Por contra, se tendría que perder el duelo de Euroliga, que no para por las ventanas, ante el Khimki en Moscú. Si Henry acude no podrá hacerlo Clevin Hannah, el otro nacionalizado. Ndong tiene un buen caladero en la Liga Endesa, donde cuenta con Youssoupha Ndoye del Coosur Real Betis o Malick Dimé del Morabanc Andorra. También con muchos jóvenes de gran proyección. El canterano cajista Pierre Sené fue subcampeón sub 18 con Senegal hace unos meses.

"Era importante asegurar el puesto de base teniendo a mano otro jugador de altísimo nivel para compensar una pérdida por lesión o indisponibilidad", decía Babacer Ndiaye, presidente de la Federación Senegalesa de Baloncesto. Si esto finalmente termina ocurriendo la valía de Pierria Henry, que ahora cuenta como extracomunitario al ser nacido en Estados Unidos, aumentará mucho en el mercado de este verano. Hay que recordar que en junio termina contrato con el Baskonia. Para Dusko Ivanovic es pieza esencial y está teniendo un rendimiento superlativo. Uno de los bases más completos del continente. Un fichaje excepcional para Boniface Ndong.