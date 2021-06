Bouteille como síntoma

Hace algo más de un año se celebraba en Los Guindos el fichaje de Axel Bouteille, una de las perlas del mercado. Le seguía al movimiento ágil y rápido para convencer a Darío Brizuela. El Unicaja mostraba poderío para subsanar una apuesta fallida y para paliar una plaga de lesiones. Aunque pasaron algo más de 12 meses, eran otros tiempos. Dos jugadores que junto con Jaime Fernández formaban un perímetro temible, pero que, hasta ahora, no terminaron de cuajar. Ellos son los jugadores que tienen aún cierto mercado en una situación complicada, con varios contratos firmados por encima de la realidad actual. Sin éxito aún en la renegociación de algunos acuerdos, no se ve con malos ojos cualquier salida.

Y es que perdió algún peldaño el conjunto cajista, que está abierto a desprenderse de alguna de sus piezas más valiosas. Todo a cambio de cuadrar las cuentas y poder confeccionar una plantilla más equilibrada. Por los españoles por el momento no preguntó ningún club. El vasco aumentaría mucho su caché de ir a los Juegos Olímpicos con España. Otro es Tim Abromaitis, del que se rumorea que el Lenovo Tenerife está interesado en su regreso. No hay nada firme, pero sí parece obvio que el Unicaja tendría que hacer alguna compensación para que saliera el ala-pívot. Una operación que habría que estudiar.

Por ahora por el que hubo interés, como informó BasketActu, es por Bouteille. Su sueldo pasará a ser el más elevado de la plantilla la próxima temporada, sólo asumible por equipos Euroliga y un par de ellos o tres de la Eurocup. En esas el Asvel Villeurbanne, aunque no directamente con el conjunto malagueño, ha preguntado por la situación del alero. En el club que preside Tony Parker va a haber una importante reestructuración y en su agenda está el galo. No hay que olvidar que su talento ofensivo es innegable y que pese a su temporada gris no deja de tener 26 años.

Es curioso como en el Unicaja uno de los jugadores referencia del anterior proyecto tiene ahora la puerta abierta. Ofrece una perspectiva real de cuan cambió el panorama. Aún se confía deportivamente en Bouteille, pero el precio de la apuesta económicamente es alto. Se da la circunstancia, si este interés fuera a más, que es un win win para ambas partes. El jugador quiere jugar la Euroliga y el club se desprendería de un contrato alto. No obstante, si el mercado avanza y no hay opción de que salga, el equipo malagueño no tendría ningún problema en quedarse con el jugador y que cumpla el año de vinculo que le resta. De hecho, en la mayoría de los escenarios está dentro.