Roberts, sangre fría para decidir

Salta a escena el punto cumbre de la temporada y muchos focos apuntan a Brian Roberts. El estadounidense es una de las primeras espadas del Unicaja y se le espera en este momento culminante. Tuvo instantes de protagonismo, pero terminó el curso a una marcha menos. Las bajas de Jaime Fernández y Alberto Díaz lo sobrecargaron de minutos, teniendo en cuenta que es el jugador más veterano de la plantilla.

"Me siento OK, es una larga temporada, pero ahora es el momento en el que te olvidas de todo, de cansancio físico o mental, porque es el play off. Es una nueva temporada y te regenera. Todos queremos que el equipo avance en el play off. El equipo está OK, yo también", explica el americano, que hace balance de lo jugado hasta ahora: "Buenas sensaciones, la temporada estuvo bien, con altos y bajos, pero acabamos bien, con buen feeling. Valencia y nosotros nos conocemos bien y los dos sabemos que no será fácil para ninguno. Se trata de conseguir dos victorias. Ellos juegan bien y duro. Son un buen equipo. Jugar juntos y duros es clave. Todo lo que ocurrió, malo o bueno, ya no vale para nada. Ahora sólo importa el encuentro siguiente".

Roberts fue el que más notó las ausencias de Alberto y Jaime. "Un poco pasó eso, les echamos de menos en muchos tramos de la temporada. Sabemos lo que aportan al equipo, energía, calidad... He tenido que tener en mis hombros más responsabilidad y minutos, así que es bueno que estén de vuelta (risas)”, confiesa el base, que explica lo que Luis Casimiro le pide en la pista: "Intento hacer lo mejor para el equipo. Ellos pueden dar mucho, pero yo tengo que hacer lo que me pide el entrenador, estar fresco para los últimos minutos, ayudar al equipo a intentar ganar".

En el vestuario hay un nuevo inquilino. "Trae mucha energía, personalidad para ayudar y trabajar duro. Hace un buen trabajo en los minutos que tiene", termina el ‘22’ verde sobre Rubén Guerrero, que viaja a Valencia con la expedición malagueña.