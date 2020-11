Brizuela: "Los Juegos Olímpicos quedan muy lejos para mí"

El escolta de la selección española Darío Brizuela dijo que no se plantea en estos momentos la posibilidad de estar dentro de los elegidos para los Juegos Olímpicos de Tokio, entre otros motivos por la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus. "No me preocupa. Estamos en noviembre entrando en diciembre, está siendo una temporada muy rara con la COVID 19 y ni si quiera tenemos la certeza de que temporada que vayan a terminar con el ritmo que llevamos así que los Juegos Olímpicos quedan muy lejos para mí", explicó en rueda de prensa.

El jugador del Unicaja dijo que su principal objetivo en la actual ventana FIBA de clasificación para el Eurobásket de 2022 es que España gane sus dos encuentros en Valencia y que su participación individual, como la del resto, no tiene importancia. "Estoy contento con estar aquí y con que ganemos los dos partidos, me da igual ser más protagonista o menos. Tenemos un grupo muy bueno y quien sea protagonista el sábado puede no serlo el lunes. Lo importante es que el equipo gane y quien sea protagonista no es ni si quiera secundario", señaló.

"Es agradable siempre estar con todos los compañeros de tantos años, con gente con las que estoy en las ventanas o con la que compito todos los fines de semana. Es agradable porque al ambiente es muy bueno siempre", concluyó, uno de los líderes de la España de las ventanas.