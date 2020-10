El Buducnost sigue armándose por el camino. Los montenegrinos, que lideran el Grupo B de la Eurocup donde está el Unicaja, ficharon en esta semana a Luka Mitrovic y a Amedeo Della Valle. Dos fichajes de quilates para añadir más potencial a una plantilla que ya opta a cotas grandes. Mijovic tiene ahora una baraja más amplia y estos nombres se unen a otros como Melvin Ejim, Willie Reed o Justin Cobbs. El conjunto de Casimiro aún deberá rendirle visita en la segunda vuelta de la fase de grupos en Podgorica. En el Carpena hubo victoria malagueña.

Mitrovic llega tras una experiencia en Jerusalén después de jugar en la ACB con las camisetas del UCAM Murcia y el Baxi Manresa. Un interior que prometía mucho, pero que ha quedado en un buen complemento para este nivel. Asegura competitividad. Della Valle aterriza después de no congeniar con Porfi Fisac en Gran Canaria. Es una oportunidad importante para el exterior, que salió de Milán para ser protagonista y en estos meses no lo consiguió. Se une a uno de los clubes potentes del universo Eurocup. 3-1 es su balance en este inicio. No perdió todavía (3-0) en la Liga Adriática, donde ya ganaron incluso al Partizan.