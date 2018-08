El buen 'feeling' de Brian Roberts

Hasta que el balón y el aro no dicten las primeras conclusiones lo demás es accesorio. Se puede divagar sobre ideas, propósitos o declaraciones. A tenor de estas, sí parecen tener claro todos los fichajes adónde y a qué han venido al Unicaja. Jaime Fernández, Mathias Lessort y Kyle Wiltjer así lo evidenciaron y Brian Roberts lo ratificó con un discurso que gustó por su seriedad. Habrá que esperar a la aplicación práctica. Se animó con un par de frases en español, entendió algunas de las preguntas sin necesidad de que Carlos Jiménez tradujera y recordó haber tenido "buenas vibraciones" cada vez que piso Málaga. Lo hizo con el Bamberg en las temporadas 2010/11 y 2011/12 y en la pasada 2017/18 con el Olympiacos. "Cada vez que jugué aquí me gustó el feeling de la ciudad, siempre lo recordé, la atmósfera en el pabellón, la vibración en general... Sentí que era un buen lugar para continuar mi carrera y para que mi familia viva, estuvo siempre en mi cabeza Málaga", explicaba Brian Roberts, que espera la llegada en breve de su pareja y sus tres hijos, para los que busca colegio.

"Creo que la adaptación será fácil. Siempre disfruté en Málaga, mi familia está entusiasmada por venir aquí. Estuve aquí unos días y todo me pareció bonito", insistió Roberts, que también habló de matices tácticos de lo que esboza Casimiro en los primeros entrenamientos y del juego que se puede: "La gran diferencia es que queremos jugar rápido, usar la velocidad. Es algo que creo que es ideal para la plantilla que tenemos. Es bueno jugar con velocidad, con transiciones, casa con las cualidades del equipo".

Sobre su posición en la pista, Roberts estima que puede jugar indistintamente en los dos puestos más exteriores. "No me importa jugar de uno o dos, puedo jugar en las dos fácilmente, salir de bloqueos y tirar o jugar yo el pick and roll. Me siento cómodo en las dos, no tengo preferencia", analizó Roberts, que también espera tener un rol más protagonista del que tuvo el año pasado en el Olympiacos, donde compartió pista con Spanoulis y Mantzaris y no tuvo esa libertad para improvisar que sí puede tener, a tenor de lo que se empieza a trabajar, en Málaga: "El año pasado fue diferente mi rol en el Olympiacos, traté de ajustarme. Este año quiero ayudar, quiero dar más. Seré capaz de jugar más mi juego, tener más opciones. Hay un buen roster, eso es una gran ayuda".

Cuestionado por los objetivos que debe tener el equipo, Roberts sacó su vena más ambiciosa para decir que "todo el mundo tiene el mismo objetivo, ganar títulos. Es algo para lo que juego, para ganar. No creo que en este equipo sea diferente. Eurocup, Copa o la Liga, lo que sea. Es algo que podamos discutir ahora pero que hay que trabajar, eso depende de cada día, no de lo que digamos", expuso Roberts, que llevará el número 22 en la camiseta: "Desde que tenía 10-11 años lo llevo, es el número que tendré toda mi vida. No significa nada especial, pero es el que llevo siempre".

Días antes, Kyle Wiltjer hablaba de la gran capacidad de trabajo y liderazgo de Brian Roberts, que celebra tener al lado a un compañero con el que ya coincidió el año pasado en el Olympiacos. Y piensa que puede ser beneficioso para su equipo. "Ayuda tener un compañero del año pasado, nos conocemos dentro y fuera de la pista. Nos ayuda a nosotros y también a adaptarnos antes al equipo. Creo que haber jugado antes juntos será positivo, para nosotros en concreto y para el equipo también", decía Roberts, al que durante el fin de semana se podía ver junto a Kyle Wiltjer por las calles de Marbella paseando.

La primera impresión del que será el jugador más veterano de la plantilla fue bastante buena. Ha sido igual en el seno de la plantilla y del cuerpo técnico. En la pista se verá hasta dónde se extiende ese liderazgo pretendido.