Las cábalas con la Copa del Rey

Al Unicaja le restan aún dos partidos para cerrar las primeras 19 jornadas de la Liga Endesa. La derrota ante el Real Betis fue dura, más por sensaciones que dejó el equipo que por lo numérico (111-114). De hecho, de vencer en la próxima jornada al San Pablo Burgos en el Coliseum burgalés la clasificación sería virtual, casi matemática.

Los de Casimiro siguen dependiendo de sí mismo, aunque no deja de ser sintomático cómo el equipo se dejó dominar ante dos rivales como Fuenlabrada y Real Betis. Parecía vaticinar Brizuela lo que podía pasar antes del derbi, que no podían dejarse enredar por el rival y jugar a lo que querían, eso mismo pasó ante los de Joan Plaza. La reacción en el último cuarto, pese a tener mérito, no esconde bajo la alfombra los tres primeros cuartos que el equipo regaló.

Los dos próximos rivales llegan en alza. San Pablo Burgos, quinto clasificado con un balance de 11-5, llega a la decimoctava jornada ACB (domingo 3 a las 12:30 horas) tras vencer en sus últimos cuatro partidos ante Manresa (91-80), Darussafaka (71-74), Joventut (78-95) y Bilbao Basket (96-86). Ni si quiera en Burgos dan por cerrada su clasificación para la Copa pese a su inmejorable posición –Andorra, con dos partidos aplazados, podría sorprender–.

De no lograr el décimo triunfo ante los de Peñarroya, el siguiente partido sería ante el Baskonia jugándose el todo o nada en el Martín Carpena (domingo 10 a las 18:30 horas). Están actualmente cuartos los vitorianos con un balance de 12-4. Llegan fuertes, como de costumbre, con también cuatro victorias consecutivas ante CB Canarias (79-72), Olimpia Milano )79-84), Casademont Zaragoza (89-92) y Valencia Basket (71-70). En este último partido, ante el cuadro toronja, llegó a remontar 17 puntos tras un mal inicio.

El Unicaja está con un balance de 9-7 tras la derrota en el derbi y es en estos momentos séptimo con una diferencia de puntos de +77. Octavo está el Valencia Basket, con un partido menos y un bagaje de 9-6 y +42 de diferencia. Debe jugar ante Gran Canaria en la Fonteta y a domicilio ante Joventut y Bilbao Basket.

Justo por detrás, en novena y décima posición están UCAM Murcia y Baxi Manresa con un balance de 8-9. Los universitarios tiene -10 y los catalanes -33 en la diferencia. En la próxima jornada juegan entre sí y los murcianos jugarán la siguiente ante el Real Madrid y Manresa ante el Barça. Difícil.

Por último, el Andorra que, con dos partidos menos, tiene un balance de 7-7 y una diferencia de 17. Tendrá todos los partidos condensados en enero y jugará ante Baskonia (fuera), Real Madrid (casa), Obradoiro (casa) y Fuenlabrada (fuera).