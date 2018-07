Cinco cajistas compiten con la sub 16 y la sub 17 en Palma

Cinco jugadores cajistas compiten desde hoy y hasta el domingo en Palma de Mallorca en el Torneo Internacional Illes de Básquet. Las selecciones españolas sub 16 y sub 17 se miden estos tres días a las de Croacia y Holanda sub 16 en un torneo en un cuadrangular que sirve para preparar el Europeo sub 16 de Novi Sad (10 al 18 de agosto) y, más a largo plazo, para conjuntar el equipo que deberá jugar el próximo verano el Europeo sub 18.

En la sub 16 están los jugadores del Unicaja Javi Rodríguez, Pablo Sánchez y Jeffry Godspower más Rubén Domínguez, que se marcha a Torrelodones. Quedan 14 jugadores y dos descartes. En la sub 17 se encuentran Ismael Tamba y Alessandro Scariolo con Jesús Lázaro com entrenador y Chiki Gil, técnico de Los Guindos.