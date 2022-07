Cameron Oliver sigue su carrera en Puerto Rico

Cameron Oliver fue uno de los jugadores del grupo amplio que salió del Unicaja en este verano. Llegó como temporero y dejó buena impresión en algún tramo por sus grandes cualidades físicas, pero no cuajó para darle una oportunidad de cara al futuro. Aún tiene que atravesar una importante adaptación al baloncesto europeo. Regresó a Estados Unidos el ala-pívot, que ahora tiene nuevo destino. El ex cajista se comprometió por los Leones de Ponce, para los que también jugó Deon Thompson el pasado verano, de cara al play off de la liga de Puerto Rico. Ya debutó en la serie de cuartos de final con derrota.

El técnico Gabriel Ortiz valoraba el fichaje del americano, que llega para reforzar las opciones de título de un club con solera en el baloncesto puertoriqueño. "Cameron es un jugador que siempre ha estado en nuestra agenda pues, es un jugador dominante y de fuerza. Tuvo excelentes temporadas en Australia, Israel, y la G-League ganándose llamadas a la NBA con los Houston Rockets y los Atlanta Hawks, y su última participación fue en la ACB con el Unicaja", afirmaba el entrenador. Ahora tendrá la oportunidad de mostrarse Cameron Oliver de cara a buscar equipo para la próxima temporada.