El camino difícil en la Basketball Champions League

El Unicaja debía haber jugado este martes ante el Prometey en el último partido del round of 16 de la Basketball Champions League. La retirada del equipo ucraniano de la competición por la guerra en su país propició que se acortaran la instancia. El fallo imperdonable de la derrota ante el Oostende la semana pasada dejaba al equipo malagueño a expensas de lo que sucediera entre el equipo belga y el Cluj en el último partido del Grupo K para ver en qué posición accedía a los cuartos de final, si como primero o como segundo. La diferencia, no baladí, era tener factor cancha o no en la serie al mejor de tres partidos que se celebrará entre el 5-6 y, si hace falta el tercero, 19-20 de abril, a razón de un encuentro semanal. Y el Unicaja pasa como segundo a la siguiente fase. En un partido en el que el Cluj dominó siempre, desde un primer cuarto demoledor, con más de 20 puntos de renta en el segundo, el Oostende apretó (necesitaba ganar por seis puntos o más) pero no pudo voltear el partido aunque se llegó a colocar a tres puntos a falta de cuatro minutos. Y la victoria se fue para tierras rumanas (74-85). El Cluj, que ha demostrado ser el mejor equipo pese a la victoria malagueña en Transilvania, acaba con 3-1, el Unicaja con 2-2 y el Oostende con 1-3. La derrota de la pasada semana costó el primer puesto al equipo de Ibon Navarro. La retirada del Prometey, que había ganado al Unicaja en un partido disputado pocas semanas antes de que estallara la guerra en Ucrania por la invasión rusa, ha permitido al club cajista avanzar, hubiera sido más complicado con ellos en liza (iban 2-1 en ese momento).

Todo implica que el Unicaja ya conoce a dos de los tres posibles rivales. No puede enfrentarse al Cluj por provenir del mismo grupo de la fase anterior. Y no son buenas noticias porque son el Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa, que ya amarraron el primer puesto de sus respectivos grupos (los tinerfeños juegan este miércoles un partido de trámite). Ambos están completando una temporada de alto nivel, sobre todo los catalanes, con un baloncesto bastante mejor que los malagueños a lo largo de toda la campaña. El tercer primero saldrá del trío formado por el Ludwigsburg alemán, el Dijon francés y el Hapoel Holon israelí. Los españoles o el primero de la citada terna será el rival malagueño en los cuartos de final de la BCL, la eliminatoria previa a la Final Four de Bilbao. El sorteo de los cuartos será este viernes 25 de marzo en el Guggenheim de la capital vizcaína. Allí estará Carlos Cabezas, embajador del club, como representante cajista. Del 6 al 8 de mayo son las semifinales y la final en el Bilbao Arena. Los otros segundos definidos son el Tofas Bursa y el Strasbourg.

Otra derivada del calendario es que el Unicaja tendrá una Semana Santa diabólica de partidos de alta dificultad, con cuatro duelos en ocho días. Empezará el Domingo de Ramos (10 de abril) ante el MoraBanc Andorra, seguirá el martes 12 de abril en Málaga, segundo partido, ante el rival que salga en suerte en la BCL, el Jueves Santo, dos días después, el partido atrasado de la ACB ante el Barcelona en el Palau Blaugrana y, para acabar, encuentro con el Lenovo Tenerife el Domingo de Resurrección (17 de abril). Un trance del que el equipo puede salir magullado hasta el final de temporada o como un avión en función de las circunstancias. Podría continuar con un quinto duelo, el hipotético tercer partido del play off de cuartos de final martes 19 o miércoles 20, a domicilio.

Esta semana de entrenamientos es básica para que el Unicaja mejora a la hora de asimilar conceptos con Ibon Navarro, también para mejorar el tono físico antes de las semanas que van a determinar si se puede arreglar la temporada de alguna forma, se queda en un año para olvidar o hay algo más dramático que nadie quiere nombrar. La BCL es el camino más corto a la gloria, pero el error de Oostende costó carísimo. Se va por el camino más complicado.