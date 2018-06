Entre las candidaturas al 'Best One Team'

De forma paralela a la competición, la Euroliga también está muy enfocada a una labor social para integrar en la sociedad a colectivas con riesgos de inclusión. Cada temporada los equipos participaciones, también los de Eurocup, preparan un proyecto, iniciativa conocida como One Team, donde el Unicaja ha tenido como cabeza visible a James Augustine. La entidad que preside Jordi Bertomeu está meditando el fallo para el Best One Team entre una serie de candidaturas en la que se encuentra la malagueña. El resto de equipos implicados son el Anadolu Efes Istanbul, el Hapoel Bank Yahav Jerusalem, el Lietkabelis Panevezys, el Olympiacos Piraeus y el ganador del premio inaugural del año pasado, el Zalgiris Kaunas.