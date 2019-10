Se le veía a Carlos Suárez celebrar con efusividad en el parqué del Buesa Arena, consciente de la hazaña. Días después fue importante en Gdynia en un partido de barro, pero que el Unicaja sacó. El triunfo en Vitoria fue clave, subió la moral del equipo. La Penya es el siguiente reto. "Llegamos con 3 victorias seguidas, las 2 de Eurocup y la de Vitoria. Vamos con mucha confianza, con ganas de que llegue el partido contra el Joventut para poder sacarlo", aseguraba el madrileño en la previa.

Los de Carles Durán, que hablaba del equipo malagueño antes de subirse al avión, marchan colistas en la ACB. No quiere relajaciones el capitán. "Hay que respetar a Joventut y no fijarnos en las victorias que lleva porque si no, tendríamos un problema", aseguraba Suárez, que ponía en valor la plantilla verdinegra: "Es un equipo con jugadores con muchísima experiencia, con gente que ha jugado en Euroliga como Prepelic o Zisis, viejos conocidos como Alen Omic...".

Un balance nivelado: 37-37

Hay 74 precedentes en la Liga Endesa (contando fase regular y play off) en los enfrentamientos entre malagueños y badaloneses, con una igualdad total: 37 victorias para cada uno. De este modo, la balanza volverá a desnivelarse tras el partido de este sábado. El último choque entre ambos fue en el pasado mes de abril en el Carpena, encuentro que se saldó con triunfo local 88-63).