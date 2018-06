En casa sabe mejor

Es un partido especial para dos productos de la cantera de Los Guindos. Uno en su dignísimo crepúsculo, Fran Vázquez, y el otro aproximándose a su madurez, Alberto Díaz. Fran ha obtenido el reconocimiento que le ha faltado a su carrera internacional en estos partidos de las ventanas, ya con 35 años. Alberto debutó oficialmente el jueves en Ljubljana. Ambos coinciden en que jugar en Málaga no es un partido más.

"Estamos muy mentalizados, es importante estar centrados, sería ingenuos mirar la clasificación, hay que sumar victorias y olvidar las que llevamos. Bielorrusia saldrá duro, se nos atragantó allí, ya ganaron a Eslovenia y tenemos que estar muy pendientes", decía Alberto Díaz, que admitía que "estoy muy contento por jugar en casa, tienes esos cosquilleos de estar con tu gente, jugar en Málaga con la selección un partido oficial es una experiencia que siempre recordaré".

"Es un grupo muy unido, yo conozco mucho de jugar contra nosotros y de categorías inferiores, es muy fácil meterse en este núcleo, parece que jugamos como si llevásemos una pretemporada juntos. Contra Eslovenia costó pero sí es verdad que teníamos un planteamiento duro de partido. Hicimos un gran tercer cuarto. Estuvimos sólidos cuando pusieron el partido muy duro".

Mientras, Fran Vázquez señala que "es un partido difícil, no nos podemos relajar en un momento, ya vimos allí lo que nos pasó, que sufrimos mucho. Se ha incorporado gente que no estuvo en ventanas anteriores, son más atléticos, aunque en Eslovenia el equipo jugó como si hubiéramos trabajado todo el verano. Enfrente habrá un equipo que juega mucho contraataque. Hay que cerrar el rebote, van con cuatro al ofensivo. Hay que evitar eso, igualmente asegurarlo y correr. En ataque, un pase más siempre para no tener tiros punteados".

Se habla de la posibilidad de qe Fran regrese a Málaga la próxima temporada, pero el jugador gallego, media vida afincado en la Costa del Sol, es prudente. "Se habla mucho, no sé nada. Está muy abierto. No hay nada hecho. Sólo sé que juego este domingo un partido importante y saldré a disfrutar en un partido más. Málaga es mi casa, tengo aquí mis amigos. Una ciudad que vive por y para el baloncesto y tenemos que disfrutar del recibimiento a Alberto, que se merece esto por su gran trabajo".

Si hacen falta alicientes para ver a España en un partido oficial, qué mejor que gente de la casa.