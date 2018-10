Casimiro: "La mayor ambición es tener la misma personalidad en casa y fuera"

No levanta Luis Casimiro los pies del suelo. El técnico sigue a pies juntillas el discurso que pregonó desde que regresó a Málaga. Una idea que ha calado en el vestuario y que da sus frutos. "No nos preocupa que fuera se genere expectativas teniendo dentro los pies en el suelo sabiendo de la dificultad máxima que entraña cada partido", comentaba el manchego sobre la dinámica al alza del club de Los Guindos.

"Nuestra parte es generar ilusión de puertas hacia fuera y si se pueden levantar expectativas es muy bueno para el club y nuestro trabajo dentro es tener la mentalidad de que no es fácil, que nos cuesta trabajo estar ahí y que tenemos una buena dinámica, pero tenemos que cuidarla", decía Casimiro, que incidía en la idea: "Hay que cuidarla con el máximo esfuerzo y exigencia y eso a veces es ingrato para poder ser totalmente felices. En eso estamos, con la mentalidad de poder crecer algo más".

Al preparador verde le preocupa que el equipo no pierda identidad lejos de Málaga. "No hay nada sencillo y menos fuera de casa. Todavía tenemos que intentar la personalidad que tenemos en el Carpena, que es también producto de la energía que nos da nuestra afición y el ambiente que se produce, intentar llevarla fuera de casa. No siempre sucede porque las connotaciones son diferentes. La mayor ambición es que tengamos personalidades diferentes en casa y fuera", explicó.

Luis Casimiro también habló de otros temas:

Fiat Turín: "Tienen muy buen equipo. En la Lega van 2-2, han tenido más partidos fuera de casa en este inicio de Eurocup y eso les ha castigado. Son un muy buen equipo, con seis jugadores, al igual que el Unics, de origen norteamericano con un gran físico, que juegan duro, que son muy atlético y tienen bastante talento. Lo que menos tenemos que mirar la clasificación y sí prepararnos para un partido difícil fuera de casa que siempre entraña una dificultad mayor y contra un equipo con talento físico y de baloncesto".

Encuentro con Larry Brown: "No se me había ocurrido. Es una institución y ayer miraba y tiene 20 años más que yo. Tiene méritos haber estado tanto tiempo en los banquillos y ojalá se recupere pronto para volver. Tiene mérito lo suyo".

Octubre repleto de triunfos: "Ojalá pueda ser un mes fantástico y es el más importante que tenemos por nuestra filosofía. El siguiente partido es el más importante. Le hacía ver al equipo que hay que jugarlo al máximo de nivel, de actitud y de mentalidad porque nunca sabes cuando vas a volver a jugar. Ponía el caso de Alberto que no sabe cuando va a volver a jugar. El partido que jugaba en Bar era fundamental para nosotros y para él porque ahora está en el dique seco. Tenemos que plantearnos cada partido como una oportunidad máxima de hacer nuestro trabajo bien y poder seguir con esta dinámica que ojalá fuese así toda la temporada".

Margen de mejora: "El equipo puede mejorar en aspectos de regularidad. No creo que sean dinámicas constantes. Me refiero a los dos terceros cuartos que hicimos en Manresa y contra Zaragoza. Esa continuidad y esa brillantez poderla llevar a otros cuartos sería bueno. La solidez defensiva de esos momentos poder exportarla a más cuartos. La solvencia reboteadora de algunos momentos para poder correr y romper los partidos poder tenerla más minutos. En definitiva, continuidad del buen trabajo. Intentar que sean menos los baches de no tan buen trabajo".

Humildad: "Es la realidad, pero como profesionales nos debemos preparar para ver cómo paramos a Wilson, cómo defendemos a Poeta, que Rudd no nos haga mucho daño, cerrar el rebote...los detalles que nos van a hacer conseguir lo que dices. Queda todavía, estamos finalizando la primera vuelta, queda más de la mitad de esta primera fase y hay que seguir planteándose no tener nada cerrado y si cada partido para hacer buen trabajo".

Dani Díez: "Dani va a llegar seguro porque él nos puede ayudar en muchas cosas. Lo estamos intentando y él también, pero ahora no está teniendo suerte ni continuidad por mi parte. Creo que el aspecto de Dani va a salir".

Viny Okouo: "A Viny tengo que valorarle su actitud. No está participando ahora, por decisión mía, y tengo que valorar eso. Es muy buena durante los entrenamientos, trabaja para cuando yo confíe en él puede estar preparado. Su química de equipo y predisposición es buena a pesar de no estar participando y cuando tenga la oportunidad espero que la pueda aprovechar porque la temporada es muy larga y me gustaría que estuviésemos los 12. Ahora no lo estamos consiguiendo, somos 10 y algo de Dani, sobre todo porque no está Alberto, pero tenemos que ser 12 los que podamos aportar al equipo".

¿Situación ideal?: "Sí, claro. Si puedo elegir con haber aguantado con haber aguantado más en Madrid. La semana previa a comenzar no sabía cómo íbamos a estar con la pretemporada que habíamos hecho, aunque sabía que esa fase sirve para trabajar y construir, pero a nivel de resultados no sirven para muchos. Era una incógnita cómo íbamos a salir y lo hicimos con mucha solidez. Estoy muy contento con la solidez que muestra el equipo en muchos momentos y, sobre todo, estoy muy satisfecho con la implicación de los jugadores. Es máxima para intentar sacar las cosas adelante, reaccionan muy bien al trabajo, a la exigencia y estoy contento, pero sabiendo que solo hemos jugado 10 partidos. Tenemos que intentar seguir mejorando".