Casimiro: "En el tercer cuarto estuvo la clave"

Importante triunfo para el Unicaja sobre el Baxi Manresa, la cuarta en la ACB. Sigue con su crecimiento el equipo de Casimiro, que analizó la victoria. "Fue un partido de la dificultad que entraña jugar en esta cancha, más cuando el equipo local está compitiendo muy bien. En el tercer cuarto estuvo la clave. Fue cuando mejor defendimos y donde más inspirados estuvimos en ataque. El parcial de 17-36 marca el devenir del partido. Al final, entre siete y nueve puntos la diferencia pudo ser cualquiera. Wiltjer estuvo muy acertado sobre todo y fue nuestro mejor cuarto en defensa", comentó en primera instancia.

Cuestionado por la salida de vestuarios, el entrenador estuvo sincero. "Es complicado cuando te cae lo que te cae. Es difícil defender cuando hay un jugador super inspirado y que hace puntos de cualquier posición", dijo alabando el trabajo de los locales: "Es complicado e hicieron un gran trabajo como viene siendo habitual en los equipos de Joan Peñarroya, que son duros y están trabajados. Gracias a ese tercer cuarto, que es complicado parar, que fue definitivo para el partido".

La consigna con Wiltjer tras el descanso fue clara. Así lo admitió el preparador verde. "Hay que seguir buscándolo. Cuando no es uno, es otro. Había que buscar a Kyle porque estaba muy bien. Luego dividimos y también metimos. Creo que está muy bien hacer 44% con 25 tiros", aseguró.

Lessort tuvo un desencuentro con Lalanne en la recta final del choque. Le dio un toque de atención el manchego al poste galo. "Se expresa así, es un chico joven de 23 años que es pura energía y lo muestra en todo. Tiene que madurar en ese tipo de cosas, saber estar en esos momentos, pero no va contra nadie. Ni equipos rivales ni árbitros. Esa energía exhuberante tiene que aprender a controlarla. Si controla eso y compite bien tiene 23 años y mucho margen de mejora", reconoció.

El Manresa es un club especial para Casimiro, con el que tocó la gloria en ACB. "¿Por qué no volver? Siempre que puedo agradezco la primera oportunidad que se medio en la ACB, que me la dio este club. Un club que trabajaba muy bien y siempre estoy agradecido. Hasta tres entrevistas tuve para venir y luego cerramos un año perfecto. Liga catalana, semifinales de Copa y la liga. Dije en el balcón del Ayuntamiento que siempre estaría en mi corazón y así es. Gracias por el cariño que se me tiene, gracias por una oportunidad que creo que supe aprovechar", fueron sus palabras hacia el equipo catalán.

El técnico cajista quiso poner en relevancia la atmósfera del Nou Congost, ruidoso y que le recuerda, en ciertos aspectos, a la temporada donde ganaron la ACB. "Para la tercera jornada en casa, sí. El ambiente que se respiró entonces fue poco a poco. Motivados porque nos decían que siempre llegábamos y nos quedábamos ahí...No había respirado ese ambiente tan caliente y acogedor para el equipo de casa. Los de las camisetas ayuda para motivar al equipo y para dar un extra. Ha perdido tres partidos en casa, pero va a quedar en algo anecdótico. Es un ambiente espectacular y muy bonito que recuerda a aquello, pero en ese momento estábamos ganando y jugándonos mucho y esto es solo el comienzo de liga. Si siguen trabajando así, ganará partidos", concluyó.