Casimiro: "Para hacer el baloncesto que queremos necesitamos de la defensa"

Se congratuló Casimiro por la reacción del equipo tras el paso por vestuarios. Sigue esa línea de crecimiento interesante el equipo y apilando victorias. Cayó la quinta seguida en Eurocup. "El partido, sobre todo en el primer tiempo, muy igualado. Ellos estuvieron muy acertados de tres, abrieron bien los espacios y nos castigaron desde dentro. En el segundo tiempo mejoramos la defensa., negando tiros. Desde una extraordinaria defensa, solo encajamos siete puntos, construimos una renta para ganar el partido", comenzó el entrenador cajista.

Habló el manchego sobre lo que se habló en el descanso. "Simplemente ellos estaban teniendo mucho acierto, algunos tiros de mucho mérito, e intentamos corregir lo que vimos de su ataque. Solo ajustar la estrategia defensiva, pusimos mucha energía e intensidad, y lo leíamos. Habían dado seis asistencias en el primer tiempo y estuvimos muy bien en la defensa de las responsabilidades individuales. Fue la clave a corregir a nivel de táctica", aseguró.

Este Unicaja, el del vértigo, demostró ante el Rytas Vilnius que también sobrepasa a los rivales desde la defensa. "Hicimos un tercer cuarto que nos debe servir para ver que la defensa también divierte bastante, te permite correr más. Para hacer el baloncesto que queremos, de posesiones cortas, necesitamos de la defensa. Estamos en ello. Sabemos que hay que ajustar muchas cosas, pero el equipo es consciente que tenemos que mejorar ese aspecto es fundamental", dijo Casimiro, que agregó: "También decir que el equipo contrario juega y que tienen mucho nivel".

Como entrenador que es, no es amigo de piropear a un jugador concreto. No lo hizo con Shermadini y Lessort, los más destacados. "Estuvieron muy bien, pero me quedo con las 31 asistencias que dimos. Alguien le tiene que pasar para que anoten ahí dentro. Se dice pronto. Siempre intentamos buscar al jugador librado. Nos defendieron bien en el primer tiempo el tiro de tres y hubo más espacio para los hombres interiores", valoró Casimiro sobre una faceta del juego donde el equipo se quedó a una del récord histórico del club. Se logró en el 2001 frente a Le Mans en tierras galas en la Copa Korac, donde se repartieron 32 pases de canasta.

El pase al Top 16 está encarrilado. Una victoria propia o una derrota del Mornar Bar bastaría. No baja el pistón el técnico verde. "Creo que sí. Matemáticamente no, pero está claro. No podemos estar a estas alturas pensando solo en la clasificación, debemos pensar que en cada entrenamiento y partido podemos mejorar. Desde la victoria aún podemos crecer bastante", cerró.