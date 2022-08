Clara Vieitas peleará por el bronce

Se acabó el sueño del oro para Clara Vieitas, que aspiraba ser campeona de Europa sub 16 con Portugal en Matosinhos. La historia perfecta. Francia fue muy superior a las lusas en semifinales y se impuso con mucha contundencia (36-87). No hubo partido realmente. Ahora las galas se medirán a España en la final por el oro continental. Las anfitrionas aún tienen un reto por delante y no es otro que luchar por el bronce para ponerle la guinda a un torneo sobresaliente. Se medirán a Croacia, otra selección que ha tenido un gran rendimiento en estas semanas. Una medalla sería un buen cierre al verano.

La jugadora del Unicaja tuvo su actuación más floja del campeonato. En 22 minutos metió cuatro puntos (2/6 en tiros) y cogió cinco rebotes para cinco de valoración. Su impacto en pista fue muy negativo, como su equipo. El físico de las interiores francesas no lo pudo contrarrestar y fue una noche difícil para la cajista, que no pudo ayudar a su selección a ganar. Ahora tiene oportunidad de entrar en el quinteto ideal, además de conseguir el bronce, después del espectacular torneo que está haciendo. Sus números son 11.3 puntos, 9.8 rebotes y 2.5 asistencias.