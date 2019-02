No se ganó ningún título, no era un partido a vida o muerte aunque sí una victoria muy valiosa para seguir en la pelea por la cuarta plaza. Pero es de los encuentros que dejan huella y se recuerdan para siempre. La atmósfera y el desenlace doble, tras 40 minutos y en al final de la prórroga, convirtieron el Unicaja-Real Madrid en especial para todo el que estuvo en el Carpena, hasta para los numerosos madridistas presentes, y también para los que lo vivieron por la televisión. Los que los americanos llaman un instant classic, un clásico instantáneo.

“Gracias Unicaja y Real Madrid. El mejor partido de baloncesto en mucho tiempo. Me lo he pasado increíble, qué regalo para los ojos”, decía Amaya Valdemoro, comentarista de Movistar presente en el Martín Carpena. “Jaime Fernández decide el partido del año”, titulaba la ACB en la portada de su web: “¡Un partido para el recuerdo!”. “Un duelo de locos, de los que se graban en la memoria durante años, el mejor thriller posible con una remontada difícil de creer y una resolución a la altura y más allá, al final de los 40 minutos y en la prórroga”, decía en su crónica As. A través de las redes sociales llegaban inputs también desde el extranjero. “¡Toma!”, era el grito de Nedovic desde su casa de Milán, como colgaba en Instagram, mientras veía cómo no entraba el desesperado triple de Campazzo.

Son algunos ejemplos escogidos del impacto que tuvo el partido. En una era en la que la visibilidad del baloncesto de clubes y de la ACB en número de espectadores ha bajado a cambio de una bastante mejor calidad del producto, partidos así son una bendición para la ACB. Es difícil que sucedan tantas cosas en un partido y que haya tantos golpes de teatro. Remontarle 21 puntos al Madrid, seguramente el mejor equipo de Europa en el último lustro y el dominador de España en la década actual, es una gesta ya de por sí considerable. Con el final y la prórroga, más aún.

La victoria vale para que el Unicaja se cargue de moral en un tramo decisivo de la temporada. Vienen la Copa del Rey y las eliminatorias de la Eurocup en el próximo mes. Está desprovisto de Carlos Suárez y Alberto Díaz, algo así como el escudo actual en la camiseta. El equipo tiene inconsistencias y apagones, campos de mejora importantes y también un algún problema estructural agravado por la ausencia de los capitanes, pero la actitud general de la plantilla es muy buena. Ver cómo animaban Waczynski, Wiltjer u Okouo (que le pegó una vacilada a Rudy cuando fue a pedir una toalla para secar un balón) en el banquillo en un partido en el que tuvieron protagonismo escaso o nulo es sintomático de que hay un grupo unido.

Apenas hubo tiempo para saborear la victoria porque a las 11:30 comenzó el entrenamiento antes de comenzar un largo viaje a Belgrado para jugar este martes con el Estrella Roja.