La victoria ante el Movistar Estudiantes da sus réditos con cierta tardanza, pero los da. Tras jugar el miércoles en Madrid, el Unicaja siguió el resto de la jornada con los deberes hechos y esperando unos resultados que al final han resultado favorecedores a medias. Y es que no consigue darle un bocado al Valencia Básket, pero al menos toma aire y pone dos partidos por detrás para, a falta de cuatro partidos, estar muy cerca de cerrar el quinto puesto.

El malestar de las últimas semanas parece haberse calmado en cierto modo después de sumar dos triunfos consecutivos ante San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes, los primeros desde el mes de enero. Es una pequeña tregua la que se da el equipo cara al tramo final de la temporada y de paso no ve tanto peligro en los que llegan desde atrás, un grupo que pelea a muerte por las últimas plazas del play off.

El Unicaja, con un balance de 18-12, toma también ese aire gracias a las derrotas de Divina Seguros Joventut y BAXI Manresa, que eran los inmediatos perseguidores en la tabla. El conjunto badalonés perdió por 79-72 en su partido adelantado al pasado 24 de abril a causa de la Final Four de la FIBA Champions League, en cuya final cayeron ayer los aurinegros (76-61) contra la Virtus Bologna. La Penya no ha vuelto a jugar desde entonces y no lo hará hasta este miércoles ante el UCAM Murcia, con la jornada intersemanal.

Mientras tanto, el Manresa no pudo rascar un triunfo del Buesa Arena. El Baskonia se impuso con claridad (82-71) y deja a los catalanes, al igual que el Joventut, con un récord de 16 victorias y 14 derrotas, dos por detrás del equipo de Luis Casimiro. A ambos se añade el Tecnyconta Zaragoza, octavo, para formar un triple empate gracias a la agónica victoria del equipo de Porfi Fisac sobre el Montakit Fuenlabrada (87-88).

No cambian las cosas por delante del Unicaja pese a que el Valencia Básket estuvo a punto de complicarse la vida ante el Cafés Candelas Breogán. Ganaron los taronja por un ajustado 83-82 en La Fonteta cuando llegaron a vencer por 21 puntos durante el tercer cuarto. Desaprovecharían los gallegos tiros libres para ponerse por delante y lo pagaron, dando la victoria a los de Ponsarnau, que llegan a las 20 victorias por diez derrotas y están a dos partidos y el average.

Sería el conjunto valenciano el rival cajista en la primera ronda del play off y la opción del factor cancha está al borde de esfumarse... si no lo hizo de por sí con la derrota en La Fonteta. El jueves, próximo envite ante el Montakit Fuenlabrada en el Martín Carpena (19:15). Después, UCAM Murcia, Tenerife y Andorra para cerrar.