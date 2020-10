En la cornisa del Grupo B en la Eurocup

El Unicaja cosechó en esta segunda jornada de la fase de grupos su primera derrota, que fue en Montenegro. Se mostró muy inferior al Mornar Bar, hubo decoro en los minutos finales, y perdió un par de plazas en el Grupo B. Ahora los de Luis Casimiro son cuartos (se eliminan dos equipos) con un balance de 1-1. Lo comparte con el rathiopharm Ulm (+8), el Mornar Bar (+2) y el Brescia (-12). Los malagueños tienen un -2. Cierra el Boulogne Metropolitans 92, que aún no estrenó el casillero de triunfos.

Por encima de todos, con 2-0, está el Buducnost, que se impuso a los franceses a domicilio (83-89). Otra buena actuación para Melvin Ejim, con 16 puntos y cinco rebotes. Con 22 y ocho terminó Willie Reed, que volvió a erigirse en protagonista. Los balcánicos están invictos en un grupo selecto que también copan el Joventut, el Mónaco de Lessort, la Virtus de Bolonia de Adams, el Trento y el Herbalife Gran Canaria. Los italianos se estrenaron en caso frente al Ulm (87-84) en un partido de extrema igualdad. Sobresalieron Kenny Chery (17 puntos), Drew Crawford (9 puntos y 11 rebotes) y Christian Burns (16 y 6).

El próximo miércoles, a las 20:45 horas en el Carpena, el Unicaja recibe al Buducnost, que se mostró sólido. El club cajista rebajó el precio de las entradas (hay que recordar que en la competición europea sí hay presencia de público en los partidos). El Mornar Bar espera en Podgorica al Brescia y el Ulm en territorio germano al Metropolitans.

.@MornarBar sent a message that echoed all around the 7DAYS EuroCup by downing Unicaja Malaga 90-80 at home in Group B on Tuesday.#RoadToGreatness pic.twitter.com/uSJ1iqJs8S