Las claves de Ibon Navarro para ganar al Surne Bilbao

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Carpena para hablar de la visita del Surne Bilbao. Después de meses en los que la enfermería ha estado vacía, han llegado problemas más serios al Unicaja, que empieza a perder efectivos. Alguno, como Augusto Lima, para lo que queda de temporada. Es por ello que hace falta más concentración de los que están.

En la víspera del partido, el técnico vitoriano piropeó a su rival. "Es uno de los equipos de la Liga más equipo, explota al máximo sus virtudes, el trabajo de su entrenador ha conseguido esconder sus posibles defectos. Es un equipo con un juego muy coral, con varios registros en ataque y defensa, el pívot que tiene en el campo les marca mucho la filosofía defensiva a la que juegan. Están rindiendo a un nivel altísimo y por eso tienen siete victorias", señalaba Navarro sobre el cuadro vizcaíno: "Una de las virtudes que ya tuvo el año pasado fue reponerse a la lesión de jugadores importantes, sin ir más lejos el fichaje de Damian Inglis el año pasado les cambió la temporada y este año la lesión de Goudelock parecía una catástrofe y han tenido la capacidad de ir al mercado, encontrar un jugador como Smith, readaptarse los roles y funcionar como están funcionando. Él y Hakansson acaparan casi el 50% de posesiones del equipo, pero para que ellos puedan jugar y ganar no sólo vale con su trabajo, necesitan que hagan el suyo a un nivel muy alto. De ahí el concepto de equipo, dentro de esos roles lucen a nivel de números Hakansson y Smith pero detrás hay mucho trabajo a nivel de bloqueo, de spacing, de esfuerzo, de 1x1, de rebote... Hay más jugadores que hacen un trabajo muy importante".

"El rebote vuele a ser una de las claves. Hicimos un gran trabajo, sobre todo en la segunda parte, ante el UCAM Murcia", apunta Navarro como una de las claves del partido: "Con esa incursión en la segunda entrada al campo de Melvin Ejim, que estuvo fantástico. También Kravish, Djedovic... Muchos jugadores que aportaron rebote desde la línea exterior. Ser capaces de jugar a campo abierto y a pesar de tener bajas de jugadores seguir manteniendo el nivel más alto y constante posible. La responsabilidad del 1x1 contra ellos es muy importante. No sólo por Hakkanson y Smith, también por Francis, por controlar salidas de indirectos de él y de Reyes, el juego sin balón de Rabaseda, la capacidad de tiro de Anderson, la generación en el poste bajo de Sulejmanovic.... Tienen muchos jugadores que hacen muchas cosas distintas. Si no vas a por ellos y no estás preparado y no asumes tu responsabilidad en el 1x1 en esa batalla individual pues te van sacando pequeñas ventajas, no una constante. Y ahí son muy peligrosos. Depende de que estemos a un nivel de intensidad alto los 40 minutos, un poco en la línea de lo que venimos haciendo. Pero ante la ausencia de un jugador tan importante para nosotros defensivamente como Gus pues un poco más. Siempre teníamos atrás a él para ayudarnos, pero ahora no van a estar, tenemos que intentar que Dylan y David aprendan a hacerlo lo más rápido posible, pero si conseguimos que no haga falta llegar hasta ahí, pues mejor".

Acerca de la mejoría de Will Thomas, Navarro señaló que "estuvo muy bien en el primer cuarto, en su primera entrada ante el UCAM, a nivel de ataque y de defensa. De hecho, ese momento de dudas es cuando él se sienta. Volvió a ayudarnos en el rebote después mucho. Físicamente se va encontrando mucho mejor, ya le vemos con más piernas a la hora de tirar, con más piernas en las acciones de 1x1 en las que acaba con esos tiros súper difíciles, pero que son sus tiros. Va cogiendo el punto. Hablábamos de finales de noviembre o finales de año, hay que esperarle siempre, es un jugador muy importante. Se trata de que sume, no de que compense. Si suma a lo que los demás dan, fantástico".

Por último, se refirió Navarro al público: "Ojalá estemos igual ahora en vísperas de Reyes que ante el UCAM en vísperas de Nochevieja. Sé que es complicado venir a esas horas, no podemos pedir más. Intentaremos dar nuestra mejor versión, sabemos que el rival nos exigirá mucho. No es por llorar, tenemos problemas. Todos los equipos los tienen, a nosotros nos ha llegado ahora. El ambiente que vivimos el otro día aquí fue algo muy bonito de vivir, también con ese toque navideño. Animo a todo el mundo a venir. Ojalá el resultado acompañe, pero lo que seguro que va a acompañar es el ambiente de baloncesto", cerró.